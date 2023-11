COP28 : la France à la hauteur ? Les informés de l'éco du samedi 25 novembre 2023

Les informés de l'éco Emmanuel Cugny et Jean-Rémi Baudot Le samedi à 9h41 et 13h41

Emmanuel Cugny et Jean-Rémi Baudot reçoivent Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie à La Sorbonne, cheffe économiste de la société d’études BDO France, et Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l’Energie et des Matières premières.

La COP28 se tient la semaine prochaine à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Présentée comme ayant une influence inédite, cette réunion de deux jours doit permettre à 140 chefs d’Etat et de gouvernement de batailler autour de la finance et des énergies fossiles. La veille de cette conférence, le gouvernement français présentera à Paris sa stratégie énergétique 2035 avec plus de nucléaire et de renouvelables. Avec quelles armes la délégation française se rend-elle à Dubaï ?

