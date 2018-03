Le vrai du faux. Non, il n'a pas neigé sur les pyramides en Égypte

Capture d'écran montrant les images des pyramides de Gizeh, soi-disant sous la neige. (CAPTURE D'ECRAN/FACEBOOK)

Les images impressionnantes des pyramides et du sphinx de Gizeh, en Égypte, recouverts de neige, ont été partagées des dizaines de milliers de fois ces derniers jours sur Twitter et Facebook. Des photos aussi magnifiques qu'incroyables. On nous dit que c'est une première depuis 112 ans.

C'est faux. Il fait très beau et beaucoup trop chaud pour qu'il neige en Égypte. Ces jours-ci, la température à Gizeh varie entre 27°C et 32°C. Le ciel est dégagé. Par ailleurs, ces images ont déjà été largement partagées en décembre 2013. Déjà, à l'époque, ce devait être une première depuis 112 ans. De fait, il a effectivement neigé sur l'Égypte cet hiver-là, mais pas assez pour recouvrir les pyramides et le sphinx.

Pour ce qui est de l'image du sphinx, la photo a été prise dans un parc d'attraction au Japon, le Tobu World Square, où l'on peut admirer les plus beaux édifices du monde en miniature. Quant à l'image des trois pyramides soi-disant enneigées, il s'agit d'une photo réelle mais retouchée par la suite.