L'inflation est-elle due à la guerre en Ukraine? Est-elle plus forte en France qu'ailleurs?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

A l'heure des bilans et débats de fin d'année, franceinfo passe en revue les sujets qui divisent et démêle le Vrai du Faux. Focus aujourd'hui sur l'inflation.

Le vrai du faux se met à l'heure du réveillon et des débats qui vont parfois avec pendant les repas en famille ou entre amis.Toute la semaine franceinfo se penche sur quelques sujets qui fâchent ou divisent. Aujourd'hui: l'inflation, alors qu'elle est à plus de 6%, du jamais vu depuis près de 40 ans. L'Insee anticipe même un pic à 7% sur un an en janvier et février.

Une inflation due à la guerre en Ukraine? En partie vrai

Ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps est que cette hausse des prix est due à la guerre en Ukraine. C'est en partie vrai, mais c'est loin d'être aussi simple.

En ce qui concerne l'alimentaire, d'après l'Insee, les prix ont augmenté sur un an de 60 % pour les huiles par exemple, 22% pour la farine, 20% sur les pâtes ou encore 16% sur la volailles. Or un récent rapport de l'Inspection générale des finances nous rappelle que cette tendance à l'inflation a commencé dès janvier 2021... plus d'un an avant la guerre en Ukraine.



Plusieurs facteurs ont en fait joué ces derniers temps: un effet de la guerre en Ukraine certes, mais aussi, après deux ans de crise du Covid, une hausse de la demande d'énergie, des matières premières qui a tiré les prix vers le haut, des épisodes de sécheresse, par exemple au Canada et en Inde qui ont eu des effets sur les rendements de certaines récoltes, plusieurs crises sanitaires animales comme la grippe aviaire, ou encore des difficultés économiques comme des pénuries de main d'oeuvre, avec un impact sur les prix de certains produits.

Une inflation plus forte en France qu'ailleurs: faux

Si on vous rétorque que l'inflation est quand même plus forte qu'ailleurs, vous pourrez dire que c'est faux. Toujours d'après l'Inspection des Finances, l'inflation enregistrée en France depuis 2021 est restée inférieure à celle des principaux pays européens, en partie contenue - jusqu'ici - par les boucliers tarifaires sur l'énergie. Si l'on parle spécifiquement des produits alimentaires, en septembre l'inflation était de 10% en France, contre plus de 14% en Allemagne et 13% en Espagne.