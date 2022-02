Ukraine : Vladimir Poutine, "en position de faiblesse", fait un pas de plus vers la guerre

Le point de non-retour a-t-il été atteint dans la crise ukrainienne avec la Russie ? Avec la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes, c'est un pas de plus que Vladimir Poutine fait vers la guerre.

Les pays occidentaux ont commencé mardi à frapper la Russie de sanctions économiques, après la reconnaissance des régions séparatistes d'Ukraine de Donetsk et de Lougansk par Vladimir Poutine. Le président russe a en outre ordonné le déploiement de troupes dans l'est du territoire ukrainien, et le spectre d'une guerre d'ampleur grandit, la Russie ayant 150.000 hommes aux frontières de son voisin.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à réagir vite et fort et dit envisager une rupture des relations diplomatiques avec Moscou, accusé de poursuivre son "agression militaire". Dans le Donbass, du côté ukrainien de la région de Donetsk, l'envoyé spécial de franceinfo Valentin Dunate est frappé par le calme de la population, habituée à cette guerre qui ne dit pas son nom mais dure depuis huit ans à l'est du pays.

"Donda 2", le retour de Kanye West qui coûte 200 dollars

Le rappeur milliardaire américain Kanye West a décidé que son nouvel album, "Donda 2", qui sort ce mardi 22 février, ne serait pas disponible sur les grandes plateformes de streaming mais exclusivement sur son propre appareil connecté, à acqéurir pour la modique somme de 200 dollars. Une réponse de l'artiste à "l'oppression" selon lui de l'industrie musicale. Matteu Maestracci, du service culture de franceinfo, revient sur les extravagances répétées de Kanye West, qui finissent par ternir sa réputation artistique.