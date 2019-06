Le journal des Outre-mers. Mayotte : 18 migrants sri lankais demandent l'asile politique en France

Migrants comoriens quittant l'île d'Anjouan pour tenter de gagner l'île française de Mayotte (archives). L'île de La Réunion voit débarquer sur ses côtes depuis le début de l'année des migrants Sri Lankais. (RICHARD BOUHET / AFP)

18 Sri Lankais sont arrivés par la mer et ont accosté à Kani-Kéli à Mayotte lundi dernier. Le 101e département français est déjà confronté à l’immigration en provenance des Comores et de la région africaine des grands lacs. Aucune commune du sud n’est épargnée, à l’image de Bandrélé. Le maire Moussa Ben Moussa répond à Zouhouria Hamza. "Régulièrement on fait des bilans une fois par mois avec les services de l'état. Plusieurs zones sauvages des côtes sont accessibles pour les embarcations."

Commerce transfrontalier défavorable aux entreprises à Saint-Laurent-du-Maroni

C’est un commerce transfrontalier qui ne fait pas l’affaire des entreprises de Saint-Laurent-du-Maroni : dans la capitale de l’ouest guyanais, des maisons sont construites avec des matériaux exclusivement achetés de l’autre côté du fleuve au Surinam. Le reportage d’Océlia Cartesse.

En Nouvelle-Calédonie Anthony, 10 ans, a eu la jambe et une partie du bassin arrachés par un requin-bouledogue il y a une semaine. Il a été évacué vers l’Australie pour y être opéré. Une cagnotte est en ligne pour financer les chirurgies réparatrices.

A Nouméa, le lycée Escoffier a organisé la 5e journée annuelle consacrée au développement durable

Une manière de sensibiliser ces jeunes en filière professionnelle, pour qu’ils prennent de bonnes habitudes dès le début. Sept intervenants et des conseils pratiques pour les lycéens. Nouvelle-Calédonie 1ère, Coralie Cochin.