Le journal des Outre-mers. Algues sargasses : la conférence internationale à l'épreuve des actes

Depuis 2011, des sargasses s'amoncellent sur les côtes et sur les plages des Caraïbes. Un véritable fléau pour l'économie puisque de nombreuses îles de la région vivent du tourisme. Une conférence internationale se tient dès mercredi 23 octobre en Guadeloupe pour tenter d'endiguer cette crise. (FRANCE 2)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La Conférence internationale sur les sargasses en Guadeloupe doit permettre d’améliorer la coopération régionale et de partager les connaissances sur ces algues brunes nauséabondes qui polluent le littoral caribéen. Quelles sont les techniques de ramassage ou de valorisation des sargasses ? Des questions importantes pour les Antilles, car les plages ne sont pas épargnées par ces algues. Un reportage de Guadeloupe la 1ère, Peggy Robert.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait le déplacement en Guadeloupe

Edouard Philippe s'est rendue en Guadeloupe à l’occasion de cette conférence internationale sur les algues sargasses. Il en a profité pour se rendre au Mémorial Acte, le Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage, Edouard Philippe a entériné le nouveau statut de l’établissement public national. Sa visite doit s’achever ce dimanche sur les réseaux sociaux. Une séance de questions-réponses ou seront évoqués, la sécurité, le chlordécone ou encore la vie chère.

Attaque de requin à Moorea

L’île de Moorea en Polynésie rançaise est toujours "sous le choc" après l’attaque d’une touriste par un requin, lundi 21 octobre. Cette métropolitaine, âgée de 35 ans, s'était mise à l'eau pour observer les baleines. Elle a été mordue, aux deux avant-bras et à la poitrine. Ce drame alimentent les conversations sur place et inquiètent les professionnels du tourisme. Polynésie 1ère, Axelle Mésinèle.

En Martinique, la pêche réglementée aux oursins blancs est ouverte

Elle est ouverte depuis le 21 octobre et elle est réglementée, afin de préserver cette espèce emblématique de la Caraïbe. Environ 200 professionnels ont effectué les démarches pour obtenir l’autorisation de pêcher. Et à chacun sa stratégie, comme Dimitri, pêcheur de Saint François, à l’est de l’île. Réaction au micro Martinique 1ère de Keli Babo et Aurélie Treuil.



Cette année, la pêche aux oursins blancs est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre le 21 octobre et le 1er novembre, puis les 16 et 17 décembre, et seulement de six heures à midi. Des contrôles sont menés par la police des pêches afin de lutter contre le braconnage.