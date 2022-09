Soins dentaires : prévenir et soigner

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Sophie Coisne, rédactrice en chef adjoint des hors-série de 60 millions de consommateurs, a dirigé une grande enquête sur les soins dentaires, un dossier publié ce mois-ci.

franceinfo : Dans votre édito, vous dites que la chirurgie dentaire, c'est un peu le far west, pourquoi ?

Sophie Coisne : Absolument, parce qu'on trouve dans ce secteur à la fois des dentistes sérieux, mais aussi des filous qui vont gonfler la note. Et puis de vrais escrocs. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont bien là, et ils peuvent abîmer vos dents et vous mettre sur la paille.

On a beaucoup parlé de la réforme 100% santé qui permet de remplacer une dent sans dépenser un sou. Ça concerne quels types de soins? Est-ce que tout le monde y a droit ?

Tout le monde y a droit. En effet, à partir du moment ou vous bénéficiez d'une mutuelle dite responsable, ce qui est le cas dans la majorité des cas. A lors le 100% santé, c'est vraiment intéressant parce que ça évite de garder des trous dans la dentition. Ça permet d'avoir des prothèses qui vont être dans différents types de matériaux en fonction de la dent concernée. Les dents, ce qu'on appelle les dents du sourire, qui sont vraiment devant et visibles pourront être remplacées avec des matériaux assez qualitatifs. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant.

L'autre question essentielle, c'est : où aller ? Parce que dans certaines villes, c'est le parcours du combattant pour trouver un dentiste, on fait quoi ? En cas d'urgence, on va à l'hôpital ?

Alors l'hôpital peut être une bonne solution. Il faut savoir que dans ces cas-là, c'est un hôpital universitaire. Donc, vous serez soigné par des étudiants qui seront supervisés par leur professeur. L'avantage également, c'est que c'est beaucoup moins coûteux qu'en cabinet libéral.

Une autre possibilité, c'est de vous adresser à votre mutuelle, qui est souvent associée avec des centres dentaires mutualistes. Alors, attention à ne pas confondre avec les centres dentaires qui fleurissent partout en ville. À l'heure actuelle, les centres dentaires mutualistes, comme ils sont affiliés à une mutuelle, font attention à la fois au coût et aux soins qu'ils vous prodiguent. Donc ça peut être un très bon plan également.

Justement, à 60 Millions, vous avez la dent dure à l'égard des centres dentaires. Des problèmes de surfacturation, mais pas seulement. Il y a des milliers de victimes et des procès en cours d'ailleurs ?

Oui, tout à fait. Un centre dentaire qui s'appelle Dentexia a fait plus de 3000 victimes. Ce sont des gens qui ont été véritablement mutilés. On leur a arraché des dents saines et on les a mis complètement sur la paille pour remplacer ces dents. Donc ça, c'est vraiment un exemple extrême. Néanmoins, les centres dentaires sont de plus en plus nombreux en ville. Rien que depuis janvier 2022, il y en a 250 qui se sont ouverts.

Et le tourisme dentaire ? Aller se faire soigner en Espagne ou en Turquie, est-ce que c'est un bon plan ou pas ?

Alors financièrement, ça peut être très intéressant. Votre facture peut être divisée par deux, voire par quatre, par rapport à des soins réalisés en France. Néanmoins, si vous optez pour cette solution, il y a un certain nombre de précautions à prendre avant de partir. Essayer d'avoir le maximum de panoramiques dentaires avant de partir. De même, choisissez un dentiste qui parle français. C'est important si jamais les choses finissent par se passer mal. On peut vous reprocher d'avoir été vers un dentiste qui ne parlait pas votre langue, et que vous ne comprenez pas ce qu'il voulait vous dire. Et ça jouera en votre défaveur.

Il y a une autre pratique qui est très en vogue, c'est le blanchiment des dents. Là aussi, il y a des produits carrément nocifs ?

Ah oui, alors là, on est vraiment vent debout contre ces produits. Parce que si vous les acheter sur Internet ou à l'étranger, vous risquez de vous retrouver avec des produits trop fortement dosés et de vous retrouver, si vous les utilisez, avec de l'hypersensibilité dentaire ou de l'inflammation des gencives. Donc ces produits sont vraiment à bannir.

Ensuite, vous avez des produits qui vous vendent qu'en 20 minutes vous allez retrouver vos dents blanches d'il y a dix ans. C'est faux, parce qu'avec les dosages qui sont autorisés en France, vous ne pouvez pas avoir ce type de résultat. Enfin, quelque chose qui est très important à savoir, c'est quand il y a des microparticules à l'intérieur, comme les dentifrices, pour blanchir les dents également, il ne faut pas les utiliser plus de deux fois par semaine. Parce que ces particules, souvent, sont abrasives. Elles vont vous abîmer l'émail et vous aurez plus facilement des caries.