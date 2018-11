Carambar relocalise sa production de bonbons et chocolats en France

Des barres de Carambar sorties de leur sachet. (THOMAS COEX / AFP)

C’est dans la capitale de la région Grand-Est que seront désormais produits notamment les chocolats Terry’s, très prisés des épiceries britanniques. Ces Terry’s et autres petites douceurs ont été rachetés par Carambar au géant de l’agroalimentaire américain Mondelez qui les fabriquaient jusqu’à présent en Pologne et en République tchèque. Carambar, c’est bien sûr le célèbre petit bâton caramélisé qui a régalé des générations entières, fabriqué à Marc-en-Baroeul (Nord). Mais c’est aussi, depuis l’année dernière, une marque à part entière – Carambar et Cie – née du rachat des confiseries de l’américain Mondelez par le fonds d’investissement français Eurazéo. Depuis un an, Eurazéo rapatrie, relocalise en France, la fabrication de toute une série de confiseries : la poudre de cacao des chocolats Poulain a quitté l’Allemagne pour s’installer à Blois (Loir-et-Cher) ; les bonbons fabriqués en Espagne le sont désormais à Saint-Genest-d’Ambière (Vienne), etc.

Projet industriel

Ces produits étaient fabriqués jusqu'alos dans des pays à faible coûts de main d’œuvre. Pourquoi cette relocalisation en France ? Le fonds Eurazéo a un projet industriel. D’abord, pour toutes ces relocalisations, il a investi 35 millions d’euros. Ensuite, les nouvelles lignes de production installées en France sont extrêmement automatisées pour être compétitives en produisant à des coûts comparables. Et l’objectif c’est de maintenir l’emploi. On entend tout de suite les commentaires : c'est du pipeau ! Avec ses robots, Carambar ne créé pas d’emploi. En réalité, en produisant avec des machines robotisées des bonbons qu’il pourra vendre facilement grâce à des prix abordables, Carambar & Cie peut concentrer l’effort et maintenir l’emploi dans les autres usines françaises pour des produits, cette fois bien français : les Pastilles Vichy, produites dans la ville héponyme située dans l'Allier ; les bonbons Krema et La Pie qui Chante ; les chocolats Rochers Suchard et les chewing-gums Malabar. Des produits fabriqués avec des coûts bien français, et qui se vendent très bien à l’export. 1 000 salariés y travaillent au quotidien en France.

Quel avenir pour les blagues Carambar ?

Les célèbres blagues potaches qui figurent au revers des papiers d'emballage font partie du patrimoine. Hors de question d'y toucher. À défaut de blague, Carambar et Cie entend bel et bien redémarrer une histoire pour chacune de ces marques de bonbons à l’abandon depuis une vingtaine d’années.