Cela fait des décennies, que la préférence pour la main droite ou la main gauche pour l’écriture et les gestes quotidiens, intrigue les scientifiques. Cette préférence existe aussi pour les pieds alors que l'un des yeux est aussi dominant. Les chiffres sont constants tout au long de l’histoire humaine : environ 90% de la population est formée de droitiers et 10% de gauchers, une proportion constante dans toutes les régions du monde. De travaux publiés, mardi 2 avril, dans la revue britannique, Nature communication, nous révèlent que cette préférence s’installe visiblement très tôt dans notre cerveau. Dès notre conception. La préférence pour une main ou l’autre viendrait, notamment, de certains variants génétiques.

Pour cette étude, l’équipe de l’institut Max Planck aux Pays-Bas a recherché des variants génétiques rares associés au fait d’être gaucher. Les chercheurs ont pour cela passé en revue les données de séquençage ADN d’une vaste cohorte britannique, comprenant plus de 300 000 droitiers et plus de 30 000 gauchers. Ils ont effectivement identifié certains variants génétiques présents, 2,7 fois plus souvent chez les gauchers. Ce sont des variants impliqués dans la production d’une famille de protéines, les tubulines. Des protéines qui influencent le développement du cerveau et la mise en place au moment de sa formation, de la prédominance de l’un ou l’autre, des deux hémisphères.



Ces tubulines peuvent ensuite influencer le développement du cerveau et la prédominance de l’un ou l’autre des deux hémisphères. Cela n’explique sûrement pas tout, mais cette étude confirme la une piste génétique, pour expliquer au moins partiellement l’existence de gauchers et de droitiers.

Avantages et inconvénients

D’un point de vue du fonctionnement cérébral, gaucher ou droitier, il y a des avantages des deux côtés. Le monde est fait pour les 90% de droitiers, donc il est plus facile pour un droitier d’apprendre à lire, à écrire, à conduire et d’utiliser certains outils. Mais des études antérieures ont montré que beaucoup de gauchers, en s’adaptant au monde des droitiers, développent aussi certaines aptitudes kinesthésiques particulières. Ils peuvent être plus précis et adroits dans l’accomplissement de certains gestes. Ils semblent aussi avoir souvent une meilleure visualisation dans l’espace, et être plus à l’aise en mathématiques et en géometrie. Peut-être que le fait d'être gauchers a aidé dans leur carrière Léonard de Vinci, Mozart, ou Jimi Hendrix.