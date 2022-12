Météo : qu'est-ce que change concrètement le solstice d'hiver du 21 décembre ?

C’est mercredi 21 décembre le solstice d'hiver. Nous allons vivre la journée la plus courte de l’année et la nuit la plus longue. À quoi correspond ce phénomène ?

Le solstice d'hiver correspond au moment où l’hémisphère nord est le plus éloigné du soleil, et reçoit le moins de lumière. Il faut bien se rappeler que la terre tourne sur elle-même autour d’un axe de rotation qui est incliné par rapport au plan de l’orbite terrestre, ce qui fait qu’au fil de la rotation autour du soleil, durant l'année, les hémisphère nord et sud sont à tour de rôle plus ou moins exposés au rayonnement solaire, c'est ce qui crée les saisons.

Selon les années, ce solstice d’hiver intervient, pour nous, entre le 20 et le 23 décembre. Les journées commencent à rallonger à partir de demain, on peut penser que le plus dur est derrière nous. Ce moment correspond aussi au début de l’hiver parce que même si l’ensoleillement se remet à augmenter progressivement à partir de demain, il existe une inertie de l’atmosphère.

Le soleil sera certes présent plus longtemps, mais les températures ne vont pas remonter tout de suite. C’est pour cela que d’un point de vue météorologique, le pic de l’hiver se situe plutôt mi-janvier explique Météo-France et la fin de l’hiver fin février. En fait, les journées les plus courtes, les moins ensoleillées, ne correspondent pas aux journées les plus froides. L'été c’est pareil, la période d’ensoleillement maximale, c’est autour du 20 juin ou 21 juin mais avec l’inertie de l’atmosphère, ce n’est que trois semaines plus tard que la température moyenne est à son maximum, c’est-à-dire mi-juillet.

Il faut profiter de la lumière naturelle

Nous allons physiquement ressentir que les journées rallongent à la fin janvier. Nous aurons déjà gagné une heure de soleil supplémentaire et c’est à ce moment-là que notre organisme commencera vraiment à sentir la différence. En attendant, le conseil pour garder la forme, c’est de profiter au maximum de la lumière naturelle une à deux heures par jour, notamment le matin, indique le professeur Michel Lejoyeux psychiatre à l'hôpital Bichat car cela aide la production de vitamine D et de sérotonine, une hormone du bien-être.