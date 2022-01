Lien entre vaccination contre le Covid-19 et perturbation du cycle menstruel : une étude rassurante vient d’être publiée

Cycles décalés, règles plus douloureuses ou plus importantes que d’habitude : différents types de perturbations du cycle menstruel ont été signalés aux autorités sanitaires, en France et à l'étranger, après la vaccination contre le Covid-19. Mais une récente étude publiée dans la revue Obstetrics and Gynecology, apporte des éléments rassurants : les chiffres montrent une corrélation entre la vaccination des perturbations du cycle, mais ces changements sont temporaires et sans gravité indique cette analyse menée auprès de 4 000 femmes âgée de 18 à 45 ans.

Perturbation temporaire et sans gravit é

Selon ces données américaines, le cycle menstruel peut être légèrement rallongé, d'un peu moins d'un jour. Juste après avoir reçu un vaccin contre le Covid-19, les règles peuvent donc survenir un peu plus tard que d'habitude mais leur durée n'est pas modifiée. Selon les auteurs de l'étude, il s'agit d'une perturbation temporaire, et sans gravité. Les médecins rappellent que sur un cycle qui dure en moyenne 28 jours, tout changement inférieur à huit jours peut être considéré comme normal.

Ces perturbations sont donc de courte durée : comment peuvent-elles s’expliquer ? Il est connu qu'un stress peut engendrer des perturbations du cycle, de même qu'une réaction inflammatoire, ce qui peut être le cas avec un vaccin. En France l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) indique cependant dans son dernier point de surveillance des vaccins que le lien direct de cause à effet n’est pas établi entre ces perturbations du cycle menstruel et l'injection contre le Covid. Ces signalements restent malgré tout sous surveillance en France, et l'agence du médicament conseille aux femmes concernées de consulter un médecin si leurs troubles persistent sur plusieurs cycles.