Cancers du larynx et de l'ovaire : l'amiante reste la première cause de maladies professionnelles en France, malgré son interdiction il y a plus de 25 ans

Les fibres d'amiante sont responsables de la mort de 70 000 personnes par an en Europe.Les cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’amiante sont désormais reconnus comme maladie professionnelle.

Les cancers du larynx et de l’ovaire déclenchés par l’inhalation de poussière d’amiante, sont désormais reconnus comme maladie professionnelle. Le décret a été publié dimanche15 octobre au journal officiel.

L’amiante est un minéral fibreux d’origine naturelle et ces roches, une fois broyées, ont longtemps servi de matériaux de construction. Le problème, c’est que les fibres d’amiante sont 400 à 500 fois moins épaisses qu’un cheveu. Elles peuvent flotter dans l’air et en cas d’inhalation se déposer dans l’organisme, et entraîner des maladies, cancéreuses ou non. Plusieurs pathologies respiratoires touchant la plèvre ou le poumon étaient déjà reconnues comme maladies professionnelles. En 2022, un rapport de l’Anses a également confirmé sur la base d’études publiées depuis 10 ans, notamment par le centre international recherche sur le cancer ( CIRC), un lien de causalité entre cancer du larynx ou de l’ovaire et exposition à l’amiante. Entre 150 et 170 cas surviennent chaque année en France selon ces études. Cette reconnaissance officielle comme maladies professionnelles permettra aux malades d’être mieux indemnisés.

Des décès dus à l’amiante jusqu’en 2050

L’amiante continue donc de faire des victimes alors qu’elle est interdite depuis 1997 en France et 2005 dans la totalité de l’Union européenne, mais les autorités sanitaires s’attendent à ce qu’il y ait encore des malades et des décès dus à l’amiante jusqu’en 2050. D’abord parce que les pathologies peuvent apparaître 30 à 40 ans après la première exposition, et ensuite parce que même si ce matériau n’est désormais plus utilisé, il reste présent dans des millions de bâtiments et d’infrastructures, car il a été autorisé pendant plus de 100 ans.

Les malades victimes de l'amiante dans le cadre de leur métier sont surtout des salariés ou d’anciens salariés de la construction, ou de l’entretien et de la réhabilitation des bâtiments, ainsi que des professionnels ayant longtemps travaillé dans des bâtiments anciens et vétustes. Cela va du secteur de l’administration à l’industrie textile. L’amiante reste ainsi la première cause de cancers professionnels en Europe. Au total 78% des cancers professionnels reconnus dans les États membres de l’Union européenne sont liés à l’amiante,et ces fibres sont responsables de la mort de 70 000 personnes par an en Europe.