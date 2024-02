Notre corps compte 28.000 milliards de cellules

Le samedi et le dimanche à 7h22 et 9h22

Le grand décompte a été fait, par type de cellules, dans tout le corps chez la femme, l'homme et l'enfant. Les cellules pèsent deux tiers de notre poids. Les enfants ont plus de neurones que les adultes…

Il y a 28.000 milliards de cellules dans tout notre corps. Mathilde Fontez, rédactrice en chef au magazine scientifique Epsiloon nous raconte aujourd'hui comment une équipe de biologistes a décidé de compter toutes ces cellules de notre organisme.

franceinfo : Comment ce décompte a-t-il été réalisé et pourquoi ?

Mathilde Fontez : Oui, des mathématiciens, des spécialistes du cancer, des chercheurs en médecine et en biologie allemands, canadiens et américains ont uni leurs forces pour effectuer ce grand recensement. Ils ont étudié 1500 publications scientifiques, pour collecter toutes les données disponibles sur le nombre de cellules – ces briques de bases de la vie, qui constituent notre corps.

Et le nombre total qu’ils trouvent est astronomique, littéralement – c’est 1000 fois plus que le nombre total de galaxies dans l’univers : 36.000 milliards de cellules pour un homme, 28.000 milliards pour une femme, et 17.000 milliards pour un enfant. En moyenne bien sûr, l’étude donne des profils représentatifs… Au final, nos cellules, c’est deux tiers de notre poids – le reste, ce sont les fluides, les protéines et les minéraux.

Les chercheurs sont entrés dans le détail des différentes populations de cellules ?

Oui, ils ont détaillé 400 types de cellules, depuis les petits globules rouges du sang, jusqu’aux énormes fibres nerveuses. Et d’ailleurs, ce qu’ils mettent en valeur, c’est que ce sont les cellules du sang qui sont de très loin, les plus nombreuses. Par exemple, en tant que femme, nous avons 20.000 milliards de globules rouges et de plaquettes dans le sang – mais seulement 250 milliards de cellules de peau.

Notre rate est aussi bien pourvue en cellules : 1300 milliards environ ; tout comme notre moelle osseuse : 1500 milliards. Alors que nous n’avons que 200 petits milliards de cellules dans notre système respiratoire, ou seulement 150 milliards dans le cerveau. Les proportions sont les mêmes pour les hommes, même s’ils ont plus de globules rouges et de plaquettes. Les enfants, eux, ont plus de globules blancs et de neurones.

Pourquoi effectuer ce décompte ?

Le but des chercheurs est d’abord fondamental : il s’agit de dresser le premier portrait complet du corps à l’échelle de la cellule, de donner une vision de notre organisme dans son ensemble – de toutes nos petites unités fonctionnelles. Mais aussi, bien sûr, de mettre ces données à la disposition de la communauté scientifique, dans l’espoir qu’elles puissent éclairer des recherches médicales.

Par exemple, les chercheurs trouvent beaucoup plus de lymphocytes, ces cellules immunitaires, que les études précédentes – 4 fois plus. Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela pourrait jouer sur la dynamique de certaines maladies comme la leucémie ou le VIH ? C’est une piste à creuser.