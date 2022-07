Biomimétisme : quand la nature et le vivant inspirent les innovations industrielles

En matière de biomimétisme, notre premier exemple concerne la peau de requin, qui donne des idées aux industriels pour fabriquer des pneus ou des coques de bateau, plus performants. Et le succès est parfois au rendez-vous.

franceinfo : En quoi la peau des requins permet-elle de fabriquer des objets comme des coques de bateau ou des pneus ?



Anne-Laure Dagnet : Ce bijou d'hydrodynamisme a permis à un fabricant de pneu de mettre au point un modèle ultraperformant sous la pluie pour fabriquer le pneu Rainsport 3, les ingénieurs d'Uniroyal ont analysé les interactions entre l'eau et la peau des requins et ils en ont tiré un dessin.

En gros, il y a deux grosses rainures au centre comme deux grands boulevards. A gauche, des rues quasi perpendiculaires plus petites, et à droite, de grandes artères qui partent en biais. Ces différents canaux permettent d'évacuer l'eau au mieux, et d'éviter l'aquaplanning. Des tests réalisés sur la route ont démontré l'efficacité du procédé, sur sol mouillé le freinage est raccourci de 8% par rapport à d'autres modèles de pneus.



Comment les ingénieurs du secteur automobile se sont inspirés du requin ?

En regardant sa peau à la loupe, ils ont vu qu'il était recouvert d'écailles, en fait ce sont des dents minuscules qui percent l'épiderme ; elles sont placées comme des tuiles sur un toit, et c'est ce qui permet de réduire la traînée quand le requin nage. L'eau est dirigée vers les rainures et s'évacue, c'est grâce à ces écailles qu'il va très vite, vous avez sans doute déjà vu des images impressionnantes d'un requin qui nage tranquillement, et qui tout à coup fond sur sa proie à la vitesse de l'éclair. Grâce à cette peau si particulière, le requin mako ou requin-taupe bleu, le plus rapide du monde, peut dépasser les 80km/h.



D'autres industriels se sont inspirés de la peau de requin ?



Oui et certains aimeraient bien utiliser ses qualités hydrodynamiques et aérodynamiques pour améliorer les performances des avions, des éoliennes, des drones, des voitures, des combinaisons de plongée ou des coques de bateau

avec un succès inégal. Airbus a tenté d'intégrer des nervures sur ses carlingues d'avion, alors ça a permis de réduire le frottement d'environ 8% mais le poids de ce revêtement a annulé cet effet bénéfique.



Des fabricants de bateau voudraient améliorer la glisse des coques pour réduire la consommation de carburant. Accessoirement, ça permettrait de garder la coque du bateau propre, en empêchant les parasites de se fixer dessus, mais pour l'instant le procédé n'est pas au point. En revanche, ça a été un tel succès sur des combinaisons de natation nervurées que ces maillots ont été interdits des compétitions, trop performants, déloyal par rapport aux concurrents.