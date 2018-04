La médaille du jour. Nevest Coleman, employé par une équipe de baseball à Chicago, retrouve son emploi après 23 ans de prison

Nevest Coleman, embauché dans le club de baseball des Chicago White Sox, après avoir passé 23 ans en prison puis innocenté. (ICON SPORTSWIRE / ICON SPORTSWIRE)

La médaille du jour est consacrée à Nevest Coleman, agent d'entretien de l'équipe de Baseball des White Sox de Chicago. Il a retrouvé son poste après 23 ans passé en prison. Si vous tapez son nom sur un moteur de recherche, vous verrez qu'il est partout. Le Washington Post, CBS, CNN... tous les médias américains ont mis son histoire en lumière. Il y a eu des reportages en France également. Il a passé 23 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis en 1994 : Nevest Coleman est alors arrété pour le meurtre et le viol d'une jeune femme de 20 ans. Arrêté avec un autre homme, il avoue avant de se rétracter. Et cela fait trois ans qu'il travaille pour les White Sox.

Nevest Coleman frôle la peine de mort

Le témoignage de ses collègues de la franchise américaines de baseball vont jouer en sa faveur mais il est condamné à la prison à vie et en 2016 des analyses ADN le mettent hors de cause. Innocenté, il sort de prison en décembre dernier. Son espoir est alors de retrouver son poste auprès des White Sox. "Son premier souhait avant même de demander un hamburger, c'était de retravailler pour les White Sox", se souvient l'un de ses proches.

Et ça marche. Le club le reprend début avril et il fait son retour à l'occasion du premier match de la saison, accueilli par ses anciens collègues. Entre-temps, le stade a changé de nom, mais c'est un détail. À 49 ans, Nevest Coleman assure ne pas être en colère : "C'est le moment de vivre ma vie maintenant", dit-il. Heureux d'être entouré de ses enfants et de ses petits enfants, il espère simplement pouvoir assister avant la fin de sa carrière à un titre des White Sox. Le dernier de l'équipe était en 2005. Il l'a vécu depuis sa cellule en prison.