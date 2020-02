La médaille du jour. Bala Devi, première Indienne joueuse de foot professionnelle

Bala Devi, 30 ans, indienne et joueuse de football professionnelle. (HINDUSTAN TIMES / HINDUSTAN TIMES)

Elle s'appelle Bala Devi, elle a 30 ans, elle est Indienne et c'est une joueuse de football professionnelle. Cet hiver, pendant le mercato, elle a rejoint le club écossais des Glasgow Rangers. Son arrivée en Ecosse est historique : en signant aux Rangers, elle est devenue la première joueuse de foot professionnelle originaire d'Inde. Bala Devi vient de l'État de Manipur, dans le nord-est de l'Inde.

De la police au football

Elle jouait alors pour le club de la police de Manipur, car jusqu'à son transfert, Bala Devi était agent de police, comme nous le raconte So Foot, dans un portrait qui lui est consacré. 100 buts en 120 matchs pour Bala Devi : de quoi attirer les recruteurs occidentaux, et ceux des Rangers, qui ont eu vent du phénomène en premier. Et Bala Devi faisait ses débuts avec les Rangers hier. Pour son premier match, l'indienne n'a pas marqué mais les Rangers se sont imposées 3 à 0 contre les Hearts d'Edimbourg.