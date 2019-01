La médaille du jour. 95 buts en trois matchs : les footballeuses de Nantes marquent tellement qu'elles jouent contre des garçons

L'équipe des U15 face à l’Entente Blain-La Chevallerais, battue... 40-0. Photo postée le 6 octobre 2018 sur le compte Facebook du FC Nantes féminines. (FACEBOOK)

Elles s'appellent Mathilde, Camille, Juliette, Léa, Justine ou Margaux et elles jouent pour l'équipe féminine des moins de 15 ans du FC Nantes. Et elles sont vraiment douées. Un peu trop d'ailleurs, pour leur championnat. En trois matchs, elles en ont inscrit 95 buts ! 24 lors du premier, 31 lors du deuxième et 40 lors du troisième. Une victoire 40 à 0 qui n'est pas passée inaperçue.

En face, les adversaires ont du mal à se faire deux passes, les parents récupèrent des gamines en pleurs. Et les Nantaises, elles, commencent à s'ennuyer. Mais impossible d'offrir une opposition digne de ce nom, Loire-Atlantique. Alors il a fallu prendre une décision.

Les Nantaises invitées à jouer contre des garçons

Elles affrontent désormais des garçons mais seulement en amical. La ligue locale ne veut pas les intégrer au championnat départemental masculin, car selon le président du district de Loire-Atlantique (qui, lui, veut la création d'un championnat régional féminin), interviewé par nos confrères de L'Equipe Magazine, "les garçons n'aiment pas perdre, de nature, alors être battus par des filles ... " Et le président de poursuivre : "De toute façon elles pratiquent un football différent".

Dans un pays où le foot féminin est en plein essor – le nombre de licenciées a triplé en sept ans – certains ont visiblement du mal à suivre. Au fait, pour leur premier match face à des garçons, les Nantaises ont gagné 3 à 0.