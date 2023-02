De partenaires à rivaux ,les grandes heures des relations américano-chinoises

Adversaires presque naturels par leur différence idéologique, les deux super-puissances connaissent des relations fluctuantes depuis la création de la République populaire de Chine en 1949.

Alors que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken vient d’annuler vendredi 3 février son voyage en Chine à la suite de l’intrusion d’un ballon espion chinois dans le ciel des États-Unis, les relations entre les deux pays hoquettent. Ce n’est pas la première fois depuis la création de la République populaire de Chine par Mao, en 1949.

En fait, les deux puissances étaient adversaires presque naturels, par leur différence idéologique, communisme et libéralisme, et leurs alliances. Mais progressivement, la Chine s’éloigne de l’Union Soviétique. Le président Nixon y voit l’occasion d’un rapprochement. En juillet 1971, son secrétaire d’État Henry Kissinger se rend en Chine durant un voyage secret. Il profite pour cela d’une tournée en Asie et d’une escale au Pakistan. Le partenariat stratégique est né. Il a ses moments forts quand Nixon se rend en Chine l’année suivante ou, plus tard, Bill Clinton.

L'arrivée au pouvoir de XI Jinping change la donne

Il a aussi ses moments de tensions, notamment après la répression par le gouvernement chinois des étudiants rassemblés Place Tiananmen, en 1989. Mais à chaque fois les deux partenaires surmontent les difficultés. Pourtant, depuis 2013 avec l’arrivée du président Xi Jinping au pouvoir, le climat change. Pire, en 2016, Donald Trump désireux de réduire le déficit commercial américain où la Chine occupe une large place lance une "guerre économique". La distance s’accroit. De partenaires, les deux géants sont devenus rivaux. L’envoi d’un ballon espion et l’annulation du voyage d'Anthony Blinken traduisent cette dangereuse évolution dont l’enjeu est l’hégémonie mondiale.