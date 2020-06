L'empire des séries. Un goût de "Chinatown" dans "Perry Mason", la nouvelle série policière de HBO

Matthew Rhys incarne l'avocat Perry Mason dans la nouvelle série de HBO. (HBO OCS)

C’est comme si on tournait une nouvelle version des Brigades du Tigre en hyperstylisant les années 30 à la Christopher Nolan, en racontant le passé de ses héros policiers durant la Première Guerre mondiale et leurs errances sexuelles.

Aux États-Unis, Perry Mason est un héros aussi célèbre que Columbo. 271 épisodes à la télé dans les années 50. Cet avocat vivait dans les années 30 à Los Angeles, en période de prohibition et de fanatisme déjà religieux.

"Chinatown" de Polanski a trotté dans ma tête, j'ai dû voir le film des milliers de fois Tim Van Patten, réalisateur de Perry Mason franceinfo

HBO propose une nouvelle série autour de ce héros et confie la réalisation à Tim Van Patten à qui l’on doit les débuts de Game of Thrones. Il retrouve l’esthétique des films noirs des années 30 et fait de gros clins d’œil au film Chinatown de Roman Polanski. "Je rends un peu hommage à ce film dans la série. Je ne peux pas l’ignorer. J’ai dû le voir des milliers de fois. Il est toujours dans ma tête. La musique, les personnages."

Tim Van Patten avait aussi réalisé la série Boardwalk Empire qui se déroulait près de New York dans les années 20. Cette fois, il voulait faire différent : "Boardwalk Empire était très dans la façade, très brillant, glorieux. Avec Perry Mason, je voulais faire l’inverse. Pour refléter ce qui se déroulait dans le pays à cette époque, la crise, la fin de la guerre, la dépression économique."

J'aime ce personnage paumé et sans attache Matthew Rhys, incarne Perry Mason franceinfo

Une seule enquête se déroule sur toute la saison

La nouvelle série raconte aussi la genèse du héros, d’abord détective privé paparazzi, qui va s’associer avec un policier noir, maltraité par ses collègues, et une adjointe lesbienne. C’est le gallois Matthew Rhys, qu’on avait adoré dans The Americans, qui endosse le rôle de l’avocat. Le personnage lui a plu.



"De nombreux aspects du personnage m’ont attiré. Pour moi, c’est un paumé, il arrive à devenir avocat parce qu’il vient d’un autre milieu. Une des raisons de son succès en tant que détective privé, c’est qu’il est sans attache. Rien que ce parcours où il trouve sa vocation, me paraissait intéressant."

Cette nouvelle série Perry Mason est extrêmement belle, avec ce qu’il faut de noirceur, de glamour, d’humour et de gore. Une série classe, même si classique finalement. Une nouveauté pour HBO qui nous surprenait jusque là avec des concepts plus novateurs.