Comment "Star Wars" a inspiré la création d'une religion Jedi

(Kevin Trout est connu dans la communauté Jedi sous le nom d'Opie Macleod. © Matthieu Mondoloni / France Info)

Quand nous avons appris qu’il existait une religion-philosophie inspirée de Star Wars , nous avons souri. Nous étions intrigués par ces hommes et ces femmes qui croient en la Force. Le Jediisme est-il une plaisanterie ou quelque chose de plus sérieux, de plus profond et de plus palpable ?

Pour comprendre, nous avons rencontré de nombreux Jedi, en France et aux Etats-Unis. Parmi eux, Kevin Trout. Le jeune homme de 35 ans vit à Los Angeles. Il est agent de sécurité et maître Jedi. Nous l’avons contacté sur Facebook, où il est très actif, pour convenir d’un rendez-vous. “On peut se retrouver au Griffith Observatory, sur les collines d’Hollywood ”, nous a-t-il proposé.

Là, au pied des célèbres neuf lettres blanches, au milieu des touristes venus admirer l’incroyable panorama sur Los Angeles, nous avons rencontré un Jedi. Kevin Trout ne portait pas de robe brune et sable, mais un pantalon un peu trop grand et un vieux pull beige élimé. Pour nous parler de sa religion, de sa croyance en la Force, il nous a conduit sur le mont Hollywood. Il nous a raconté comment il a rêvé devant Star Wars , comment l'entraînement de Luke sur Dagobah l’a inspiré. Il nous a expliqué ce qui l’a conduit à emprunter la voie du Jedi.

Alors que la nuit commençait à tomber, nous lui avons demandé si nous pouvions faire son portrait. Kevin Trout a immédiatement accepté et, en sortant un sabre-laser, a pris la pause. Derrière lui, les lumières de la ville donnaient à la scène une dimension cinématographique. Los Angeles s’est doucement transformée en Coruscant et Kevin Trout en Opie Macleod, maître Jedi, prophète du mont Hollywood.

