"Alma, L'enchanteuse" avec Timothée de Fombelle

Alma, L'enchanteuse, tome 2 de la trilogie Alma, de Timothée de Fombelle, illustrations de François Place vient de paraître chez Gallimard jeunesse (octobre 2021). À lire à partir de 11 ans.

Après un premier tome enivrant, Alma, le vent se lève, la voilà qui revient la jeune et belle héroïne de Timothée de Fombelle, et elle s'appelle Alma, L'enchanteuse.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'interview avec Timothée de Fombelle (12mn) écouter

L'histoire

Les premières pages de cette saga étaient celles d’un vrai conte, celui d’une famille heureuse, gardienne des pouvoirs ancestraux de la tribu des "Okos" et vivant dans une sorte de vallée d’Eden en Afrique, la vallée d’Isaya. C’était sans compter pour le plus jeune de la fratrie, Lam, bercé par les histoires de sa sœur Alma, l’attrait de l’inconnu, et c’était aussi sans pouvoir imaginer qu’il allait tout droit vers l’indicible, l’esclavagisme. Nous sommes en 1786.

Avec ce tome 2, Alma L’enchanteuse, cette fois on prend vraiment le large. Tous les membres de la famille, même s’ils sont séparés les uns des autres, vont tous avoir à faire, de près ou de loin, aux horreurs de la traite négrière, à bord de navires ou dans les plantations. François Place, grâce à ses magnifiques illustrations en pleine page, nous fait découvrir aussi cette époque qu'il connaît remarquablement bien.

Lecture

Dialogue entre Madame Bouton Lachance, propriétaire d'une grande plantation en Louisiane, et le second du capitaine du navire "Le Brothers".

"– Et le reste ? – Vendu, répond-il. – Vous plaisantez ? Tout est là ? – 240 esclaves déjà vendus. La soute est pleine de sucre, de mélasse, et de 160 ballots de coton. Notre bateau sera à Liverpool avant l’été. – … Il n’y a rien à sauver dans ce que vous me présentez. C’est méprisable de déranger les gens pour si peu... Qu’est-ce que vous avez, là-bas ? – Rien. – Rien ? Je peux voir ? – Non. – Rien ? Vraiment ?... Je vous fais confiance sur le prix. Je prends les deux. – Qui ? – Le cheval et l’enfant. Je paie en argent comptant." Timothée de Fombelle

De l’aventure, de l’histoire, et un grand vent de liberté s’était déjà levé avec le premier tome, il souffle de plus belle avec L’enchanteuse, alors si ce n’était pas déjà fait, laissez-vous embarquer par ce second tome d’Alma...

Timothée de Fombelle

Timothée de Fombelle (@Chloé Vallmer/éditions Gallimard)

Timothée de Fombelle a passé une partie de son enfance au Maroc et en Côte d'Ivoire. Devenu professeur de lettres, il a enseigné en France et au Vietnam. En 2006, paraît son premier roman pour la jeunesse : Tobie Lolness. L'histoire de ce héros d'un millimètre et demi rencontre un immense succès. Depuis, Timothée de Fombelle se consacre à l'écriture, enchaînant les succès. Son dernier roman Alma, Le vent se lève , le premier de la trilogie, a remporté le Prix Gulli 2020.

"Alma, le vent se lève", de T. de Fombelle, illustré par F. Place (GALLIMARD JEUNESSE)

Belles lectures à tous !