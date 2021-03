franceinfo seniors. Les seniors se retrouvent aux "Rendez vous des 60 printemps"

5ème Sommet des Rendez-Vous des 60 printemps. (MADELEINE LEJEUNE)

Les Rendez-vous des 60 printemps, c'est un sommet de rendez-vous virtuels que vous visionnez depuis votre ordinateur, votre smartphone ou tablette, à l’heure de la journée qui vous convient. C’est un sommet en ligne et gratuit avec des rencontres quotidiennes sur le vieillissement et sur les différents moyens d’y remédier et de le faire reculer.

Une série d'interventions de spécialistes francophones

Les Rendez-vous des 60 printemps sont composés d'une suite d'interventions de spécialistes. L'inscription et le visionnage des vidéos sont gratuits durant toute la durée du sommet, du lundi 29 mars au vendredi 2 avril.

Les Rendez-vous des 60 printemps reviennent chaque année et sont consacrés cette année au thème de la résilience.

Voici la liste des intervenants :

29 mars :

- Yannick Alain : La gentillesse, outil de résilience.

- Sophie Gueidon : Comment réapprendre à vivre après avoir vu la mort de près ?

30 mars :

- Laurent Marchand : Connecter la paix en ces temps difficiles.

- Eric Lallau : Retrouver l’envie de s’investir avec le sourire.

31 mars :

Marcelle della Faille : L’énergie de la résilience.

Biba Pédron : Comment mieux vivre sa retraite grâce à la résilience.

1 avril :

- Nathalie Cariou : Résilience financière pour notre temps et notre âge.

- Mikaël Messa : Comment protéger son patrimoine en quelques étapes simples pendant cette crise et au cours de la décennie avec l’OR.

2 avril :

- Yvon Dallaire : L’amour au temps du Covid.

- Jean-Philippe Sportich et Madeleine Le Jeune : La résilience dans l’entreprise du marketing relationnel.

- Edith Lassiat : La résilience est la capacité naturelle que nous avons tous à transformer notre plomb en or.

Le sommet est gratuit pendant toute la semaine du 29 mars au 3 avril 2021

Il n’y aura pas de replay, un pack contenant toutes les interviews et tous les bonus des intervenants sera proposé à la fin du sommet.