franceinfo seniors. Accueil à la ferme pour les retraités

A ccueil à la ferme dans le nord de la France avec André. (OLDYSSEY)

Le département du Nord compte 537 accueillants familiaux, pour environ 630 personnes accueillies, dont 65% sur les territoires ruraux et semi-ruraux. Ce qui en fait le département le plus accueillant de France derrière La Réunion.

Le département du Nord, le plus accueillant après celui de La Réunion

L’accueil familial à la ferme permet de maintenir les personnes en perte d’autonomie dans un environnement proche de leur lieu de vie d’origine, tout en offrant un complément de revenu aux agriculteurs. Un concept qui marche bien en ville et qu’il faudrait développer dans le département et chez les agriculteurs. C’est pourquoi la MSA Nord-Pas de Calais, la chambre d’agriculture et le département du Nord ont signé une convention de partenariat.

Des conditions de sécurité et de bien-être et de santé sont indispensables pour les personnes accueillies. Le logement par exemple : une chambre de 9 m2 minimum pour une personne, 16 m2 pour un couple.



Une formation aux gestes de premiers secours est obligatoire, ainsi qu’une formation initiale de 54 heures pour les nouveaux agréés au 1er juillet 2017 ou n’ayant jamais accueilli avant cette date.

L’agrément est renouvelé tous les cinq ans

La loi instaure également une souplesse dans les choix :

- Accueil temporaire ou permanent

- Un week-end par mois

- Une journée par semaine ou plus

Le contrat signé entre la personne accueillie et l’accueillant est adaptable et aménageable,il peut être rompu n’importe quand.

Les accueillants peuvent être rémunérés entre 1.300 et 1.800 euros par mois par personne hébergée, et peuvent accueillir trois personnes maximum. Par ailleurs, un exploitant agricole a la possibilité de solliciter une subvention pour aménager une pièce sous certaines conditions.

Vous pouvez suivre toutes les rencontres de Julia et Clément de Oldyssey, autour des initiatives pour les seniors.