franceinfo junior. Pourquoi y-a-t-il des grèves au Royaume-Uni ?

Des grèves touchent aussi le Royaume-Uni depuis plusieurs semaines. C'est l'occasion d'en parler dans franceinfo junior. Les enfants posent leurs questions à Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE et spécialiste du Royaume-Uni.

Un mois après une grève historique au Royaume-Uni des infirmiers, le secteur médical est à nouveau en grève, les ambulanciers notamment, qui demandent une hausse de salaires. Mais pourquoi et que se passe-t-il dans le pays ? On en parle dans franceinfo junior lundi 20 février. Le sujet intéresse les élèves de CM2 de l'école Rouanet à Paris. Pour répondre aux questions des enfants, l'émission tend son micro à Catherine Mathieu, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et spécialiste du Royaume-Uni.

La première question revient à Varole : "Pourquoi il y a une grève au Royaume-Uni ?" demande l'écolier. "Pourquoi au Royaume-Uni c'est plus rare de faire des manifestations qu'en France ?" questionne Angèle. Pauline se demande le rôle du roi face à ces manifestations et grèves. Une dernière question aborde les conséquences éventuelles de ces grèves sur d'autres pays. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée aux grèves au Royaume-Uni.