franceinfo junior. Où en est le Brexit ?

Alors que les Européens sont réunis en sommet en Bruxelles pour discuter des modalités de sortie de l'Union européenne, pour parler du Brexit, franceinfo junior accueille jeudi 18 octobre

Emmanuelle Saulnier-Cassia, professeure en droit de l’Union européenne à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est l'auteure de Le Brexit et l'avenir de l'Europe, à paraître en mars 2019 (éditions LGDJ). La spécialiste répond aux questions de trois élèves de cinquième d'un collège de l'Oise : Etane, Raphaëlle et Clélia.

Raphaëlle se lance : "Pourquoi les Anglais veulent partir de l'UE ?" La spécialiste explique : "Les Britanniques ont toujours eu une relation un peu particulière avec l'Europe. Ils ont demandé à avoir des exceptions, sur l'euro, les frontières..." Et de compléter : "Les Anglais accueillent les étrangers de manière très généreuse depuis longtemps mais c'est vrai que ces dernières années, le pays, notamment le gouvernement, a voulu imposer des restrictions à l'arrivée des étrangers, ce qui a compté dans le referendum de 2016" sur le départ de l'UE. Mais le vote n'est pas été uniforme : "Il y a aussi beaucoup de Britanniques qui aiment l'Europe", 16 milions de personnes ont voulu rester, précise la spécialiste.

Deux ans au moins pour négocier

Etane se demande à son tour si les Britanniques doivent "signer un papier" pour quitter l'Union. "Les Anglais ont dû envoyer une lettre à l'Europe pour leur dire qu'ils avaient l'intention de sortir, ce qui permet les négociations." Le but est d'aboutir à un accord pour fixer les modalités de sortie de l'Europe. Mais justement, où en est- on ? Etane continue et demande combien de temps cela va durer. "Ce n'est pas fini, explique d'emblée Emmanuelle Saulnier-Cassia. Les Anglais, on leur a demandé leur avis en 2016. C'est à partir de 2017 qu'on a a commencé à négocier. On en est toujours là. Normalement, il faut deux ans pour négocier, le Royaume-Uni devrait sortir en mars 2019. Mais après il y aura une période de transition."

