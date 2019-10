franceinfo junior. Comment vivre en produisant zéro déchet à la maison ?

Une boutique "zéro déchet" à Avignon (Vaucluse). (AUR?LIE LAGAIN / FRANCE-BLEU BREIZH IZEL)

C'est la journée de lutte contre le gaspillage. A cette occasion, franceinfo junior invite Jérémie Pichon, militant engagé pour l'environnement, avec le blog Famille zéro déchet. Une famille qui essaie de vivre avec zéro déchet... ou presque ! Pour interviewer le papa de cette famille, des élèves de CM2 prennent le micro. Ils sont en classe de CM2 à l'école Wallon de Palaiseau.

Marianne pose ainsi cette question : "Comment vous faites pour faire sans déchet, ça a l'air difficile ?" Jérémie Pichon lui répond : "Non, ce n'est pas spécialement difficile, répond l'invité, ce qui est diffcile c'est de changer d'habitudes parce qu'on a plein de mauvaises habitudes, on consomme trop, on achète trop." Puis de donner des exemples concrets de moyens de produire moins de déchets : faire du compost, arrêter d'aller au supermarché et acheter des produits avec emballages. "Ce n'est pas compliqué il faut juste s'y mettre." Où vous allez acheter votre nourriture ? Comment vous faites ? Les enfants ont beaucoup de questions à poser à Jérémie Pichon sur ses habitudes anti-gaspi. Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur la vie avec zéro déchet... ou presque.