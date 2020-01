franceinfo junior. C'est quoi la grippe ?

Campagne de vaccination contre la grippe dans la pharmacie de Cléon (Seine-Maritime). Photo d'illustration. (SIXTINE LYS / FRANCE-BLEU HAUTE-NORMANDIE)

C'est la saison ! Après la gastro-entérite, c'est la grippe qui fait son chemin en France. Selon le dernier bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France, publié mercredi 8 janvier, 11 des 13 régions métropolitaines sont en phase pré-épidémique pour la grippe. Mais c'est quoi cette maladie et comment la soigner ? Ils sont élèves en CM1 à l'école Ambourget d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et vont poser leurs questions dans franceinfo junior sur ce sujet. Pour répondre aux interrogations d'Amandine, Morgane et Mohamed-Amine : Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et au Centre international de recherches en infectiologie.

Amandine démarre avec sa première question : "La grippe, ça se fait avec plein de microbes ?" demande l'écolière. Le professeur lui répond : "globalement il y a un seul microbe qui donne la grippe : le virus de la grippe. On l'appelle aussi influenz, c un nom qu'on revoit souvent; Un virus c'est un petit agent infectieux, petit parce qu'on ne peut pas le voir avec un microscope simple. (...)"

D'où vient la grippe ?

"Pourquoi la grippe, c’est qu'en hiver que ça vient ?" interroge Morgane, élève en CM1. "Il est probable que c'est dû à plusieurs causes : premièrement quand il fait froid, notre organisme se défend moins bien. Le virus infecte essentiellement le nez. Quand il fait froid, on a le nez froid" et donc le système immunitaire se défend moins bien, explique le spécialiste. Deuxième raison : en hiver, "on a tendance à se mettre tous ensemble à l'intérieur où il fait chaud, (...) on favorise la transmission des virus." Résultat : l'an dernier, 2 millions l'ont attrapée en France. Une maladie qui peut être grave : 10 000 personnes sont mortes de la grippe l'an dernier. Symptômes et origine de la grippe, remèdes pour la soigner... Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur la grippe.