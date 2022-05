L’Inde en proie à des températures sans précédent

Le pays est littéralement encerclé par des températures qui battent tous les records. Dans certaines provinces comme le Rajasthan, où vit la française Éline Caillaud, le thermomètre affiche par moment près de 50 degrés. Une température qui rend la situation critique pour les habitants et les agriculteurs, déjà affectés par le manque de pluie et de neige cet hiver.

"On a connu une hausse des températures dès le mois de mars. Habituellement, mars est considéré comme le printemps mais cette année, on avait déjà des températures entre 30 et 40°. Puis c’est monté entre 40 et 45° en avril et en mai, soit 3° à 5° au-dessus des moyennes saisonnières."