Les Étoiles du Sport à Tignes du 12 au 16 décembre

À l'occasion de la XXe édition des Étoiles du Sport à Tignes, du 12 au 16 décembre, événement dont FranceInfo est partenaire, la chronique "En Route vers Paris 2024" revient sur les objectifs de ce rendez-vous.

Partage, échanges et conseils entre champions, espoirs et retraités

Au programme, 4 jours de partages entre sportifs avec des espoirs, des champions actuels et des retraités du haut niveau. De nombreux échanges sont créés sur des thèmes évidemment sportifs, mais aussi culturels et artistiques. C'est l'occasion par exemple de prendre des cours de média-training, d'échanger sur la gestion du stress en compétition, et de partager conseils et expériences sur la préparation mentale ou physique.

Les Étoiles du Sport sont aussi fondées sur un principe de parrainage. 20 parrains ou marraines, choisis par un comité d'éthique vont accompagner leurs espoirs. Ces jeunes champions seront mis au défi durant ces 4 jours intenses en rencontres et challenges sportifs.

Pour les parrains et marraines annoncés, le biathlète retraité Martin Fourcade, l'apnéiste Alice Modolo, l'athlète Renaud Lavillenie, le karatéka Steven Da Costa, la judokate Amandine Buchard le nageur Florent Manaudou ou la cycliste Marie Patouillet seront par exemple de la partie.

À l'issue de ces quelques jours, un jury élira le meilleur espoir. L'heureux élu bénéficiera par la suite d'un accompagnement financier et matériel pour l'aider dans la suite de sa carrière sportive. En 2014, un certain Émilien Jacquelin avait été élu étoile de l'année. Le biathlète est depuis devenu champion du monde et grand favori pour les prochains Jeux olympiques d'hiver en février 2022.

Le biathlète français Émilien Jacquelin lors de la poursuite d'Östersund, le 5 décembre 2021 en Suède. (FREDRIK SANDBERG / AFP)

Au delà des rencontres, les Étoiles du Sport se veulent être un événement solidaire

La XXe édition des Étoiles du sport sera aussi l'occasion d'officialiser le développement de l'association les Etoiles du Sport Solidaires.

Cette année à travers l'opération "100 maillots pour les sans-abris", les champions français d'hier et d'aujourd'hui pourront donner un maillot, un vêtement ou un équipement sportif. L'objectif de cette opération consiste à venir en aide aux personnes en situation de pauvreté et de précarité. A travers une tombola ouverte au public et un livre collector, chacun pourra participer à son niveau.

Évidemment, récolter quelques conseils durant ces 4 jours auprès des plus grands champions français tout en faisant résonner la solidarité, cela donne forcément du sens pour la suite d'une carrière sportive.