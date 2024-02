Technologie : le robot K5, destiné à aider les policiers dans le métro new yorkais, mis au placard

Le maire de New York avait inauguré en grandes pompes, le Knightscope K5, un robot qui patrouillait dans le métro. Mais malgré un début de carrière en fanfare cette idée fait un flop puisque six mois seulement après sa mise en service, Knightscope K5 se retrouve à la retraite anticipée, comme le raconte le New York Times, lundi 5 février.

Pourtant, il avait tout pour plaire. Du haut de son 1,50 mètre et de ses 130 kilos, il a des airs de R2D2 dans la Guerre des étoiles. Grâce a lui, les New yorkais n’auraient plus à s'inquiéter de leur sécurité puisque le robot K5 patrouillerait de minuit à six heures du matin sans s'arrêter. N’importe qui pourrait grâce a lui se connecter immédiatement aux services de secours via à un simple bouton. Pour les batteries ? Aucun souci, le robot devait pouvoir se rendre de lui-même à une station de recharge lorsqu'elles seraient vides. Selon le maire de New York, ce robot devait être plus endurant qu’un être humain (avec lui pas de pause pipi), moins cher à la location qu’un salaire de policier, seulement neuf dollars de l’heure. Sauf que K5 s'est révélé plus dangereux qu’utile.

Des signes avant-coureurs

Le maire de New York aurait d'ailleurs pu s’en douter. Car en 2017, cette Rolls-Royce des robots avait déjà fait parler d'elle en tentant de se suicider. En tout cas en plongeant dans l’eau, ce qui on le sait peut-être létal pour un robot. Un plongeon dans une fontaine dans le centre commercial de Washington Incapable de se sortir de là tout seul, il avait fallu plusieurs personnes pour le tirer de ce mauvais pas. Et puis il y avait eu aussi ce petit incident en 2016 lorsqu’il avait roulé littéralement sur les pieds d’un bébé de 16 mois, sans parler du jour où un homme en état d’ébriété lui avait cassé la figure, si tant est qu’on puisse parler de figure.

Ce qui devait arriver arriva. Le robot n’a pas davantage brillé dans le métro new yorkais. Il a été incapable de descendre les escaliers sans tomber. Les policiers passaient finalement plus de temps à le surveiller lui que les voyous que K5 devait aider à neutraliser. La bonne nouvelle c’est que maintenant qu'il est au placard, il ne commettra pas d’autres dégâts. Et l'autre nouvelle assez réjouissante dans toute cette histoire c’est que l’heure "du grand remplacement", ce moment où les robots pourront choisir et décider de tout à la place des humains, ne semble absolument pas venue. D'ailleurs l'humanisation des robots prendra sans doute bien plus de temps que la robotisation des humains. Et pourtant, que c'est dur de vivre comme un robot.