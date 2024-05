Chaussures de sport New Balance : "Pour la première fois, nous aurons plus de cent athlètes aux Jeux"

La marque américaine, créée il y a plus d'un siècle, a su se réinventer, passant des semelles aux chaussures de running. L'enseigne mise sur le sport et le lifestyle pour continuer à se développer.

New Balance est née en 1906 aux Etats-Unis. Mais au départ, il n'était pas question de chaussures. "Nous fabriquions des semelles orthopédiques, raconte Claire Boulanger, directrice marketing France de New Balance. Le nom, lui, vient de l'équilibre des poulets dont les pattes reposent sur trois éléments." Un nouvel équilibre, observé dans son jardin, par le fondateur William R. Riley.

Profiter du boom du running

En 1972, New Balance est rachetée par son actuel propriétaire, Jim Davis. Qui profite du "boom du sport et du running", explique Claire Boulanger, pour se lancer dans la chaussure de sport. La marque arrive en France quelques années plus tard, en 1980.

New Balance se développe, mais connaît un fort ralentissement en 2020-2021, en raison du Covid. L'activité redémarre ensuite très fort, puisque 2023 est une année record avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde.

"Les gens sont revenus à une pratique du sport, et puis nous proposons aussi une gamme de produits du quotidien, plus lifestyle, détaille la directrice marketing France de New Balance. Ce qui est recherché notamment par les jeunes. D'où ce fort développement, avec + 35% de croissance sur le marché européen."

Des objectifs écologiques à court terme

Grande perspective en 2024 : les Jeux de Paris. Pour la première fois, la marque y sera représentée par plus d'une centaine d'athlètes. "L'idée c'est de faire voir la marque, de faire connaître nos produits" avance Claire Boulanger.

Des produits fabriqués essentiellement aux Etats-Unis. Avec des objectifs environnementaux : des énergies 100% renouvelables et une politique zéro déchet. Dès 2025, New Balance, accusé avec Adidas, de greenwashing ces dernières années, veut aussi réduire son empreinte carbone et atteindre 100% de cuir durable et de coton biosourcé.