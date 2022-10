Cap sur le festival écolo "Atmosphères" à Courbevoie

"Atmosphère, atmosphère…" Ce festival engagé et grand public a-t-il de la gueule ? Oui, il en a ! Son credo ? Parler d’écologie à travers la science et la culture.

L’astrophysicien Hubert Reeves, le climatologue Jean Jouzel et le physicien Michel Spiro participent à cette manifestation qui se veut optimiste mais lucide. Son fondateur, le réalisateur Pascal Signolet, en a eu l’idée après la marée noire de l’Erika qui a entraîné en 1999 un désastre écologique sur 400 km de côtes en Bretagne.

"En réalité, confie-t-il, il n’y avait pas de festivals qui parlent de développement durable dans toute l’acceptation du terme, c’est-à-dire du point de vue économique, écologique, environnemental. On a donc allié le cinéma, l’art, la science, mais aussi l’expérience à travers un village, pour sensibiliser les gens et leur donner envie d’agir."

L'équipe du festival "Atmosphères". (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le village du festival "Atmosphères" est installé devant le centre événementiel de la mairie de Courbevoie. Tout est gratuit. A commencer par le cinéma, avec la projection de 18 films, dont celui du réalisateur Arthur Gosset, qui a suivi pendant un an le parcours de six jeunes sortis de grandes écoles qui ont choisi de renoncer à un parcours classique pour une vie qu’ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux actuels.

Si "le cinéma est un puissant levier de mobilisation", selon le réalisateur Mathieu Kassovitz, l’un des parrains de l’événement, le festival mêle aussi l’art et la science avec le spectacle : "Un samedi soir sur la terre". Présenté et mis en scène par l’ancien journaliste météo, Sébastien Folin, ce show réunit, entre autres spécialistes, le physicien Étienne Klein, l’astronome Jean-Pierre Bibring ou encore la glaciologue Heidi Sevestre. On nous promet des scènes qui feront battre à l’unisson nos neurones et notre cœur, entre émotions et réflexions.

Le fondateur du festival Pascal Signolet et le journaliste Sébastien Folin (FESTIVAL ATMOSPHERES)

A l’honneur aussi, la musique ! Avec des répertoires qui abordent des sujets sociaux et environnementaux, notamment "La chorale du bruit qui court". S’y produira également Anaïs Rosso, qui a débuté dans le métro. Ces concerts visent aussi à attirer les jeunes.

"Ils sont de plus en plus nombreux à venir au festival, constate Pascal Signolet. Beaucoup disent qu’ils sont nés avec cette épée de Damoclès du changement climatique, de la perte de la biodiversité, donc on essaye de travailler là-dessus pour essayer de trouver de l’espoir, et surtout, de construire."

Dès 8 ans, les enfants partent conquérir la planète rouge à bord d’une navette spatiale grâce à l’Escape Game "Mission Mars". A la ferme pédagogique de Galinette,, ils découvrent tout un pan méconnu du monde paysan. Alors partager connaissances et expériences oui, mais en conservant la part du rêve ! "Celle-ci est essentielle dans ce travail de mobilisation. Si on ne l’a pas, on perd beaucoup pour donner envie d’agir", conclut le fondateur de cette manifestation.

Festival Atmosphères à Courbevoie