La kisspeptine, l’hormone qui stimule la libido

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret et Géraldine Zamansky

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

La kisspeptine, une hormone qui stimule le désir sexuel. Peut-elle réveiller la libido ? Les précisions de Martin Ducret.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui de cette hormone qui pourrait permettre de soigner des personnes souffrant de perte de libido, la kisspeptine.

franceinfo : Tout d’abord, qu’est-ce que la kisspeptine ?

Martin Ducret : C’est une hormone naturelle qui agit sur plusieurs zones du cerveau. Au niveau de l'hypothalamus, elle stimule la production d'hormones de la reproduction, comme la testostérone et les œstrogènes. Au niveau d’autres zones, elle module les comportements sexuels et active la libido.

Deux études ont cherché à savoir si l’administration de kisspeptine pouvait réveiller la libido de patients en manque de désir sexuel ?

Oui tout à fait, deux études britanniques, l'une chez 32 femmes et l'autre chez 32 hommes. Tous présentaient un trouble du désir sexuel hypoactif, c'est-à-dire un manque chronique d'intérêt pour les relations sexuelles, au point de provoquer une importante souffrance.

Dans les deux études, l’administration de kisspeptine par injection a augmenté l’activité cérébrale des zones de l’excitation sexuelle, comparativement à l’injection d’un placebo. De plus, chez les hommes, la kisspeptine a permis une augmentation de plus de 50% de l’érection. Et le tout sans effets secondaires.

On pourrait considérer cette hormone comme un nouveau type de Viagra pour tous ?

Oui en quelque sorte, même si les mécanismes d’action sont totalement différents.

“Mais attention ! Pas trop d'enthousiasme concernant la kisspeptine, m’a signalé le Dr Gilbert Bou Braoudé, médecin sexologue et directeur scientifique de la plateforme web Charle.co. D’autres études sont nécessaires avec beaucoup plus de patients, aux profils variés, et surtout avec une évaluation des effets de cette hormone dans la vraie vie.”

Dans ces deux études, les patients étaient uniquement stimulés par des vidéos à caractère sexuel. Ça ne reflète évidemment pas la réalité ! "Néanmoins, pour le Dr Bou Braoudé, la kisspeptine reste de loin, le traitement à l’étude le plus pertinent à ce jour, pour traiter le manque de désir sexuel, notamment chez les femmes."

Pourquoi les femmes en particulier ?

Parce que chez l’homme, même si la kisspeptine a sa place, il existe déjà le Viagra et ses dérivés qui permettent de stimuler l’érection et aussi la libido. Pour les femmes, il n’existe aucun traitement autorisé en France à ce jour. La kisspeptine, si elle confirme son efficacité, permettra d’aider un grand nombre de patientes qui souffrent de manque du désir sexuel.

Je souligne tout de même qu’un médicament seul ne saurait traiter une baisse de libido. Les causes sont multiples, et parfois complexes à identifier. L’idéal est de consulter un médecin sexologue, pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.