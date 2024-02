Et si on réduisait la taille des verres pour boire moins d'alcool ?

C'est ma santé Géraldine Zamansky et Martin Ducret Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Et si réduire la taille du verre de vin dans les bars et restaurants permettait de réduire la consommation d’alcool ? C’est ce que suggère une étude anglaise. Explications avec le docteur Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Que préconise exactement cette étude ?

Martin Ducret : Dans cette étude publiée dans Plos Medicine, 21 bars et restaurants londoniens ont, pendant 1 mois, supprimé de leurs cartes les doses de vin de 25cl pour ne laisser que celles de 12cl et 17,5cl. Au bout du compte, la consommation de vin a diminué de 7,6% et les autres alcools, comme la bière ou le cidre, n’ont pas été davantage consommés par compensation. De plus, malgré cette baisse de volume total de vin vendu, les bars et restaurants n’ont pas perdu d’argent car la marge bénéficiaire d’un petit verre de vin est plus importante que celle d'un grand. Cette étude montre qu'en l'absence de grande portion d’alcool, les gens se tournent vers des verres avec des plus petites quantités et boivent finalement moins, avec la même satisfaction.

Cette réduction n’a vraiment pas impacté les recettes des bars et restaurants ?

Non, et c’est la grande originalité de cette étude. Pour le Pr William Lowenstein, addictologue et président de SOS Addictions, "cette expérimentation a le mérite de proposer une stratégie de baisse de la consommation d’alcool en prenant en compte l’impact économique de cette réduction". Il est indéniable que diminuer la consommation d'alcool, et pas seulement du vin, est un véritable enjeu de santé publique. L'alcool est responsable en France de plus de 40 000 décès, prématurés et évitables, chaque année pour un coût social estimé à 118 milliards d'euros. Attention, il faut aussi considérer qu’une baisse de la consommation a des répercussions sur tout un pan de l’économie française : les producteurs, les distributeurs, les bars et restaurants.

Une telle expérimentation serait-elle possible en France ?

Oui, c’est envisageable à condition de s'adapter aux habitudes de consommation françaises. En général, les verres de vins servis dans les bars et restaurants de l’hexagone ont très majoritairement une contenance autour de 12cl, c’est le fameux verre ballon. 25cl c’est plutôt en pichet, mais qui n’est pas toujours proposé : on trouve souvent des pichets d'un demi-litre ou une bouteille entière (75cl), ce qui peut pousser à la consommation. La bonne stratégie reste donc à trouver, afin de réduire en France la consommation de vin, et d'autres alcools comme la bière qui est depuis peu l’alcool préféré des Français.

Pour aller plus loin : L'article sur Plos Medicine (en anglais), et une étude de l'Inserm.