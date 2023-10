Agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui d’une vaste étude mondiale qui a cherché à savoir comment éviter l'apparition des maladies cardiovasculaires et des décès en agissant sur 5 facteurs de risque cardiovasculaire modifiables.

franceinfo : Expliquez-nous cette étude ?

Martin Ducret : Les auteurs de ce travail ont regroupé les données de santé de plus de 1 million et demi de personnes dans le monde entier, grâce à 112 études menées dans 34 pays. Ils ont examiné les liens entre 5 facteurs de risque cardiovasculaire modifiables : l’hypertension artérielle, l'excès de poids, l'excès de mauvais cholestérol, la consommation de tabac et le diabète, avec l’apparition des maladies cardiovasculaires – comme l’infarctus du myocarde ou l’AVC – mais aussi avec la survenue de décès peu importe la cause, d’origine cardiovasculaire ou non.

Et que révèlent les résultats de cette étude ?

Et bien ces 5 facteurs de risques, que je viens de vous citer, seraient responsables de près de 60% des maladies cardiovasculaires chez les femmes et d’un peu plus de la moitié chez les hommes. L’étude révèle aussi que ces 5 facteurs de risque seraient impliqués dans environ 1 décès sur 5, hommes et femmes confondus.

Et le facteur de risque le plus nocif parmi les 5 – l’ennemi public n°1 en quelque sorte – serait l’hypertension artérielle, suivie plus loin par l’excès de cholestérol, le tabagisme, le diabète et enfin l’excès de poids.

Vous insistez sur le fait que ces facteurs de risques sont modifiables ?

Oui exactement, "modifiables" signifie que l’on peut agir dessus ! Et surtout à n’importe quel moment de sa vie. "Ça veut dire qu’arrêter de fumer, même si ça fait 20 ou 30 ans que l’on fume, permet de diminuer l’apparition des maladies cardiovasculaire et des décès", m’a expliqué le Dr François Raoux, cardiologue à l’Institut Montsouris à Paris.

Il n’est donc jamais trop tard pour se mettre à l'œuvre. Vous pouvez donc consulter un tabacologue pour arrêter de fumer. Il faut aussi mieux manger. Moins de sel pour prévenir l’hypertension artérielle, moins de gras pour réduire l’excès de cholestérol, et moins de sucre pour éviter le diabète. Il y a également la pratique d’une activité physique régulière, pour réduire tous ces risques et contrôler son poids.

Et si ces habitudes de vie saine ne sont pas suffisantes, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments pour contrôler la tension artérielle et le diabète ou encore pour diminuer le mauvais cholestérol.