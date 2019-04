C'est comment ailleurs ? Le poisson d’avril de la BBC et l'arbre à spaghettis

Un plat de spaguettis (BOMBAERT PATRICK / BELGA MAG)

Si le premier avril est souvent synonyme en France de blagues moyennement rigolotes, la télévision publique britannique a berné ses téléspectateurs avec une histoire de spaghettis complètement loufoque à la fin des années 50. A l'époque, on ne parlait pas encore fake news, mais celle-là aurait fait un malheur sur les réseaux sociaux, s'ils avaient existé.

La cueillette des spaghettis dans le Tessin

Le reportage de la BBC raconte la récolte de ces pâtes dans le canton suisse du Tessin, à la frontière avec l'Italie. Le reportage en noir et blanc montre de belles images de cueilleurs de spaghettis sur une musique bucolique avec mandoline, violons et flute. Le commentaire de la BBC est très sérieux et un peu désuet.

Sur ces images, on voit des spaghettis tous mous pendant aux branches des arbres. Les paysannes tessinoises les cueillent avec précaution et les placent dans de larges paniers à fond plat portés par des paysans. Ensuite, le commentaire raconte que les spaghettis sont mis à sécher au bon soleil des Alpes.

Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi les spaghettis ont tous la même taille, le journaliste explique le plus sérieusement du monde que c'est le fruit d'un long travail de sélection, d'hybridation des arbres à spaghettis.

Les spaghettis peu connus outre-manche

Beaucoup de téléspectateurs ont cru en cette information, notamment car une bonne partie de la population britannique connaissant assez peu les spaghettis dans les années 50. Quand ils en achetaient, ceux-ci étaient vendus déjà cuits avec la sauce tomate dans une boite de conserve.

Et puis, le reportage est passé dans une émission d’investigation très sérieuse avec le commentaire d'un journaliste célèbre, ce qui explique qu’une part du public soit tombée dans le panneau. En fait, l'équipe de la BBC était allée accrocher des dizaines de spaghettis cuits dans les arbres et avait engagé des figurants.

Comment faire pousser les arbres à spaghettis ?

La BBC a reçu de nombreux coups de fils de téléspectateurs pour demander si c'était du lard ou du cochon. Mais parmi les appels, certains demandaient carrément comment trouver des arbres à spaghettis. Les standardistes de la BBC, placées dans la combine, répondaient que pour en faire pousser, il suffisait de mettre un spaghetti dans de la sauce tomate et d'attendre.

Même le directeur général de la BBC a cru à cette histoire en regardant le reportage chez lui. Il s'est retourné vers sa femme en disant "mais je en savais pas que les spaghettis poussaient dans les arbres". Alors que tout le monde le sait aujourd'hui, ils poussent dans la terre, comme les carottes, car le spaghetti, c’est une racine…