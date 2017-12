Jean-Louis Debré reproche au parti Les Républicains d'"aller faire des mamours à l'extrême droite"

Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, ex-président du Conseil constitutionnel, invité le 8 décembre 2017 de franceinfo. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et fidèle de Jacques Chirac, invité vendredi 8 décembre de franceinfo, a déclaré s'inquiéter du "positionnement" du parti Les Républicains, vis-à-vis de l'extrême droite. "À force d'aller faire des mamours à l'extrême droite, un jour on finira par préférer l’original à la copie."

"Je n'ai jamais été membre des Républicains", a rappelé Jean-Louis Debré, ancien membre du RPR et de l'UMP. Il "n'ira donc pas voter dimanche", pour le premier tour de l'élection du président LR, par les militants. "Je suis gaulliste, je n'ai pas envie de m’engager dans un parti politique qui ne correspond pas à ce que je souhaite et qui a un positionnement qui m'inquiète à bien des égards", a-t-il déclaré. Jean-Louis Debré voudrait que "la droite, en dehors des partis politiques, réfléchisse à ce qu'elle va proposer aux Français, avant de choisir un chef de parti, etc..."