Disparition : à la recherche du couple disparu dans les Deux-Sèvres

Les familles d’un jeune couple sont sans nouvelles d’eux depuis le 26 novembre dernier. Jeudi 5 janvier, accompagnés d’une centaine de volontaires, leurs proches ont donc organisé une battue en espérant trouver des indices.

Toute la journée, ils ont arpenté les champs et la forêt à la recherche du moindre indice, de la moindre trace. Dans la matinée du 5 janvier, ils étaient une centaine de bénévoles mobilisés pour retrouver Leslie et Kévin. Le couple est porté disparu depuis le 26 novembre dernier. "Le but, c’est de faire avancer l’enquête et puis de donner espoir à ses pauvres parents qui, tous les jours, doivent vivre un cauchemar", déclare une bénévole.



Un appel à témoin lancé

La battue a été organisée à l’initiative des parents de Kevin, un mois et demi après sa disparition. Sa famille cherche toujours à comprendre ce qui a pu se passer. "On ne comprend pas, il n’a pas d’ennemis, ce sont des jeunes sans problème", assure Karine Prat, belle-mère de Kévin Trompat. Les recherches n’ont rien donné. Le couple a été aperçu pour la dernière fois à Prahecq (Deux-Sèvres) dans une maison après avoir passé la soirée chez des amis. Des effets personnels du couple sont retrouvés dans une benne à 50 km du lieu de leur disparition. Un appel à témoin a été lancé pour retrouver le couple.