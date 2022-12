Santé : appel aux dons du sang en France, qui est concerné ?

La France connait une pénurie de sang, mercredi 28 décembre. Comment l'expliquer, et qui peut donner ? Le point sur le plateau du 12/13 avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Comment expliquer la pénurie de sang en France ? Une "combinaison de plusieurs facteurs", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mercredi 28 décembre, sur le plateau du 12/13. L'arrivée précoce de la grippe s'est ajoutée au Covid-19, avec pour conséquences "des malades qui ne peuvent pas donner leur sang", ainsi que du personnel malade, donc moins de centres de collecte.

Qui peut donner ?

Les stocks sont par ailleurs insuffisants. "Il faut 10 000 dons par jour, il en manque 1 000", indique le spécialiste. "Chaque don est important", rappelle ensuite Damien Mascret : le sang total, dont les globules rouges ne survivent que 42 jours, le plasma que la France est obligée d'importer de l'étranger, ou les plaquettes, qui ne survivent que sept jours. Pour donner, il faut avoir entre 18 ans et 70 ans et peser au moins 50 kilos. Un questionnaire est disponible sur le site dondesang.efs.sante.fr, puis un entretien plus poussé est réalisé le jour du don.