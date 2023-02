PHOTO HEBDO. LeBron James au sommet, la colère d'une mère au Pérou, champs de colza en Chine… une semaine d'actualité en images

Samedi 11 février, "Photo Hebdo" revient sur une semaine d’actualité en quelques clichés à travers le monde. Au sommaire le visage d’un roi, l’envol d’un prince du basket ou encore la colère d'une mère au Pérou.

Un panier en or, qui fait de LeBron James une légende vivante : avec 38 390 points au compteur, le joueur des Lakers est devenu le meilleur marqueur de toute l'histoire de la NBA. Paysage également en or : en Chine, le printemps fait éclore les champs de colza. Le paysage attire les photographes du monde entier. Pas de couronne, et aucun attribut royal. C'est ce qu'a choisi le roi Charles III pour illustrer le premier timbre à son effigie. Acculé à son portrait, on trouve un QR code, qui doit garantir la traçabilité du courrier.

Au Pérou, la colère d'une mère

Le visage fermé et la colère rentrée, au Pérou, une mère réclame la libération de son fils emprisonne après avoir manifesté contre le pouvoir en place. Elle tient entre ses mains une urne, un appel aux dons pour payer la caution. À Venise (Italie), un rat agite la cité. L'animal emblématique du carnaval mène la parade nautique des bateliers. Enfin, il est possible de déclarer sa flamme à l'élu de son cœur la tête sous l'eau, avec une raie comme témoin. Cette bulle de romantisme est proposée par un aquarium anglais pour la Saint-Valentin.