Philippines : les rizières en terrasses de Banaue menacées par le changement climatique

Aux Philippines, les rizières en terrasses de Banaue sont les plus vastes de la planète. Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, elles sont aujourd'hui menacées par le changement climatique.

Au nord des Philippines, les rizières en terrasses de Banaue sont les plus vastes de la planète. Un amphithéâtre de verdure que les Philippins ont surnommé "les escaliers du paradis". En dehors des sentiers battus, deux touristes belges et un Français ont marché pendant près de deux heures à flanc de rizière pour atteindre un point culminant à 1 500 mètres d'altitude.



Un site menacé par le changement climatique

Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, ces rizières sont aussi vieilles que certaines pyramides d'Egypte. Façonnées par les fermiers des montagnes pour nourrir les vallées, elles sont encore aujourd'hui cultivées pour leur consommation personnelle. À la différence d'autres plantations de riz ailleurs sur la planète, ces rizières sont inondées toute l'année grâce à un ingénieux système d'irrigation. Ce site exceptionnel est aujourd'hui menacé par le changement climatique, en raison de typhons de plus en plus fréquents et toujours plus intenses qui provoquent l'érosion des montagnes et l'affaissement des rizières.