Harry et Meghan : leur documentaire bouscule la Couronne britannique

Article rédigé par A. Bouleis, N. Boubetra, M. Barrois, L. Soudre - France 2 France Télévisions

Quelles étaient les ambitions de Meghan et Harry avec la diffusion de leur documentaire, qui a provoqué une véritable onde de choc à Buckingham ? Le couple, en exil aux Etats-Unis, semble s’éloigner de plus en plus du coeur des Britanniques, lassés par ce feuilleton.

"Arrêtez ce cirque !" "Pouvez-vous tomber plus bas ?" La presse britannique s’adresse directement à Harry et Meghan, qualifiant leur série documentaire de mauvais feuilleton, qui s’en prendrait à l’héritage d’Elizabeth II. Retour de bâton d’une presse particulièrement ciblée par le couple, qui accuse journaux et paparazzis d’avoir voulu détruire Meghan, comme Diana à l’époque. Pas de déclarations chocs en revanche contre la famille royale. Buckingham se refuse officiellement à tout commentaire Cette fois-ci, le couple sous-entend plutôt que la monarchie et le Royaume-Uni tout entier seraient intolérants. "Rien n’est précis, il n’y a pas d’accusations à proprement parler", dit Antoine Michelland, chef du service royauté chez "Point de vue". Charles III feint l’indifférence, pendant qu’un député britannique scandalisé appelle à leur retirer les titres de Duc et Duchesse des Sussex. Les téléspectateurs se déchirent. Certains admirent le couple, d'autres dénoncent des jérémiades. Si le palais de Buckingham se refuse officiellement à tout commentaire, il s'étonne tout de même, en off, de ne s’être vu proposer de droit de réponse. Netflix affirme le contraire.