Harcèlement scolaire : Le destin brisé de Juliette, 15 ans

Un hommage a été rendu dimanche 5 février à Lucas, l’adolescent victime de harcèlement homophobe qui avait mis fin à ses jours le 7 janvier dernier. Un geste qui n’est malheureusement pas isolé. Véronique Lebas, la maman de Juliette, qui a mis fin à ses jours à 15 ans en 2016, témoigne.

"C'était une jeune fille très joviale. Elle aimait les gens, elle était pétillante. Elle aimait la mode, le cinéma. L'ado dans toute sa splendeur", décrit aujourd'hui Véronique Lebas, la maman de Juliette, qui a mis fin à ses jours le 3 mars 2016. Elle n'avait que 15 ans. Harcelée par d'autres élèves, elle s'est jetée sous un train. "Certaines personnes m'ont fait du mal et continuent de le faire. Toutes ces rumeurs me bouffent la vie. (…) il me restait encore beaucoup de chose à vivre mais je n'avais pas la force de continuer", a-t-elle écrit dans sa lettre d'adieu.

Un cliché d'elle nue diffusé dans tout son lycée

"On ne vit pas, on survit. C'est une famille qui est dévastée, il n'y a pas une journée sans qu'on pense à Juliette", confie Véronique. Le drame s'était noué dans le lycée de l'adolescente. Un petit groupe, qui cherchait à lui nuire, était parvenu à récupérer auprès de son ex-petit ami une photo d'elle dénudée, qui devait rester privée. Le cliché a été diffusé et partagé massivement dans tout l'établissement, avec son flot de haine. Devant ses amis quelques jours plus tôt, Juliette avait exprimé son profond mal-être, en tentant de mettre fin à ses jours une première fois.

Dans l'enquête qui a suivi le suicide de Juliette, six adolescents ont été renvoyés devant la justice. Cinq d'entre eux ont été condamnés en première instance. Les peines vont de deux à quatre mois de prison avec sursis.