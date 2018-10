DIRECT. Le remaniement ministériel attendu avant 10 heures

Ce qu'il faut savoir

Cette fois-ci, c'est la bonne. Après deux semaines de discussions et de supputations, l'Élysée doit annoncer mardi 16 octobre un gouvernement remanié, censé apporter un "second souffle" au quinquennat d'Emmanuel Macron, très bas dans les sondages après un été et une rentrée chaotiques. Le remaniement est attendu avant 10 heures, a appris franceinfo auprès de plusieurs sources gouvernementales. Suivez-le en direct avec franceinfo.

Les inondations dans l'Aube ont retardé l'annonce. La nouvelle équipe ministérielle devait initialement être connue lundi, selon plusieurs sources gouvernementales, mais les inondations qui ont endeuillé l'Aude ont conduit le Premier ministre Édouard Philippe à se rendre sur place, et à reporter d'au moins une journée toute annonce.

Castaner à l'Intérieur ? Christophe Castaner, actuel délégué général de La République en marche et actuel ministre chargé des relations avec le Parlement, est pressenti selon plusieurs médias pour remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur.

Lutte d'influence entre Macron et Philippe. Si l'exécutif a récusé toute tension entre le président de la République, soucieux de promouvoir ses fidèles, et le Premier ministre, non membre de La République en marche et qui pousse des familiers du centre droit juppéiste dont il est issu, les entourages des deux hommes ont néanmoins reconnu "des discussions" entre eux.