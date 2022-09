Assemblée nationale : les députés socialistes et écologistes boycottent l'équipe de France des parlementaires car le Rassemblement national est convié

Un match doit avoir lieu mercredi soir à Paris entre l'équipe de France des parlementaires et une sélection d'anciens footballeurs et d'artistes. Le groupe socialiste de l'Assemblée national explique "refuser cette banalisation de l'extrême droite" en raison de la présence de parlementaires du RN au sein de l'équipe.

Les députés socialistes et écologistes boycottent le match caritatif de l'équipe de France des parlementaires contre une sélection d'anciens footballeurs et d'artistes qui se tient mercredi 28 septembre, pour protester contre la présence des élus du Rassemblement national, a appris mardi franceinfo auprès des groupes socialistes et écologistes de l'Assemblée nationale.

"C'est la première fois que le RN est convié à participer à un match de l'équipe de France de l'Assemblée nationale. Nous ne participerons pas non plus aux prochains matchs du XV parlementaire de rugby si le RN est présent." Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale à franceinfo

Le député insoumis Éric Coquerel, qui devait initialement jouer, boycotte également l'événement. Le groupe socialiste de l'Assemblée explique "refuser cette banalisation de l'extrême droite". Un élu socialiste, voulant rester anonyme, a confié a franceinfo qu'il ne voulait pas "jouer au foot avec des fachos". "Je combats leurs idées, ils sont dangereux pour la République, on ne peut pas expliquer toute la journée qu'ils sont dangereux et jouer au foot derrière", ajoute l'élu socialiste.

"La politique s’arrête aux portes des vestiaires", selon l'UNFP

Dans un communiqué diffusé mardi sur son site internet, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) se félicitait pourtant que l'équipe de France des parlementaires était "apolitique" et que "la politique [s'arrêtait] aux portes des vestiaires". Le match a lieu mercredi soir à 18 heures au stade Emile-Anthoine à Paris et doit récolter des dons pour "lutter contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement", indique l'UNFP. Tous les dons seront reversés à l'association e-Enfance qui gère le numéro 3018, pour les jeunes victimes de violences numériques.

Les parlementaires doivent affronter la sélection Positive football, composée des footballeurs Sidney Govou, Clément Chantôme, Nicolas Douchez, Bruno Cheyrou, Franck Signorino, Laurent Pionnier, du vidéaste Michou, de l'humoriste Paul Mirabel, du rappeur Rim'K notamment.