Régionales en Paca : Eric Ciotti et Bruno Retailleau demandent le retrait du soutien de LR à Renaud Muselier

"On ne peut pas sans cesse ruser avec nos électeurs et composer avec nos convictions." Deux figures du parti Les Républicains, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau et le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, ont demandé mercredi 12 mai à leur parti de retirer son soutien à Renaud Muselier, qui compte intégrer des membres de LREM à sa liste pour les élections régionales en Paca.

"Nous ne pouvons pas être les témoins passifs d'une stratégie présidentielle destinée à nous éliminer. La droite doit avoir la force de ses convictions. Si elle est faible, elle disparaîtra", a prévenu dans un communiqué le sénateur de Vendée.

Je prends acte de la décision de Renaud Muselier de faire liste commune avec En Marche. On ne peut pas sans cesse ruser avec nos électeurs et composer avec nos convictions. C’est pourquoi je demande à mon parti de retirer son soutien à la liste de Renaud Muselier pic.twitter.com/5iEkKaAF40 — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 12, 2021

"Je ne soutiendrai pas la liste de Renaud Muselier en Paca et j'appelle moi aussi à lui retirer le soutien LR", a affirmé de son côté, dans un message à l'AFP, Eric Ciotti, également président de la commission d'investiture du parti.

R.Muselier confirme son alliance avec LREM directement négociée avec l’Élysée



La manipulation de Macron a réussi grâce aux fragiles convictions de quelques uns pour qui les places priment sur les valeurs



Pour moi la politique ce n’est pas ça Honte et tristesse



Ce sera sans moi pic.twitter.com/gBJpHwiaSL — Eric Ciotti (@ECiotti) May 12, 2021

"La manipulation de Macron a réussi grâce aux fragiles convictions de quelques uns pour qui les places priment sur les valeurs", a dénoncé sur Twitter l'élu des Alpes-Maritimes, faisant part de sa "honte" et sa "tristesse". "Ce sera sans moi", a-t-il martelé.

Niant une nouvelle fois tout "accord d'appareil" avec LREM, Renaud Muselier a confirmé mercredi que sa liste comprendrait des membres de LREM, mais pas Sophie Cluzel ni aucun autre ministre ou parlementaire.