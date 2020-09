Le libéral flamand Alexander De Croo est le nouveau Premier ministre belge

Celui qui était ministre des Finances dans l'équipe sortante était le favori pour le poste de Premier ministre. Il succède à la libérale francophone Sophie Wilmès.

Un nouveau chapitre politique s'ouvre en Belgique. Le libéral flamand Alexander De Croo a été choisi, mercredi 30 septembre, par la nouvelle coalition majoritaire pour occuper le poste de Premier ministre, a annoncé son rival socialiste francophone Paul Magnette, lors d'une conférence de presse.

Sept partis sont parvenus mercredi à l'aube à un accord de gouvernement qui doit être encore validé par chaque formation. Il s'agit des six partis des familles socialistes, libérales et écologistes (à chaque fois une formation francophone et son pendant néerlandophone), auxquels s'ajoute le CD&V, le parti des chrétiens-démocrates flamands.

Après cinq ans de gouvernement de centre-droit, cette nouvelle coalition marque le retour au pouvoir des socialistes et des écologistes, tandis que les nationalistes flamands de la N-VA, premier parti en Flandre, associés à la conduite des affaires entre 2014 et 2018, sont relégués dans l'opposition.

Alexander De Croo, ministre des Finances dans l'équipe sortante (dont faisaient partie les libéraux), était le favori pour le poste de Premier ministre.