DIRECT. La passation de pouvoir entre François de Rugy et Elisabeth Borne aura lieu à 13h30 au ministère de l'Ecologie

: Il y aura-t-il une suite judiciaire aux dernières révélations sur les dépenses de François de Rugy ? Contacté par franceinfo, le Parquet national financier (PNF) indique... qu'il ne communique pas pour l'instant.

: "Peu importe qui va endosser le rôle de ministre de la transition écologique, si le Président de la République et le Premier Ministre n’en font pas leur première priorité."



L'ONG écologiste Greenpeace réagit à la nomination d'Elisabeth Borne en remplacement de François de Rugy. “Nous nous étonnons du ‘déclassement’ de ce ministère qui n’a plus rang d’Etat", indique l'ONG.

: "Au-delà du cas F. de Rugy, il faut interroger les défaillances de l'institution."



Elsa Foucraut, responsable du plaidoyer chez Transparency international et auteur du rapport "Pour un parlement exemplaire" a réagi à la démission de François de Rugy. "Dans cette affaire, on a la question des frais de mandat mais qui ressurgit, celle du manque de contrôle du budget et des comptes du Parlement et de sa présidence" liste-t-elle.

: Bonjour @Juliette31. En effet, Elisabeth Borne n'a pas le titre de ministre d'Etat (contrairement à ses prédécesseurs)... mais cet intitulé est principalement honorifique : il place le ou la ministre concernée devant les autres dans l'ordre protocolaire. Une différence notable tout de même : "Les ministres d'Etat peuvent convoquer des réunions interministérielles, prérogative habituellement dévolue au seul Premier ministre", explique le site Droit-finance.

: Bonjour, être ministre d’État, ça change quoi ? Merci

: La passation de pouvoir au ministère de la Transition écologique et solidaire entre François de Rugy, ministre démissionnaire, et Elisabeth Borne, sa remplaçante, aura lieu à 13h30, après le Conseil des ministres.

: L'annonce a surpris tout le monde. Il est exactement 14h32, hier, lorsque François de Rugy publie un long communiqué sur sa page Facebook. "J'ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin", écrit l'ancien membre d'EELV. Notre journaliste Margaux Duguet vous explique pourquoi le ministre a (finalement) pris cette décision.







(MAXPPP)



: Il est 8 heures. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité :



A peine parti, déjà remplacé. François de Rugy, qui a quitté hier après-midi le gouvernement en dénonçant un "lynchage médiatique" après les révélations à Mediapart sur son train de vie, a été remplacé en pleine nuit par Elisabeth Borne au ministère de la Transition écologique. La nouvelle ministre va cumuler ce poste avec son actuel portefeuille de ministre des Transports.



Radars, assurances, commerces en centre-ville... le mouvement des "gilets jaunes" a coûté 0,1 point de PIB à l'économie française au dernier trimestre de l’année 2018, selon un rapport parlementaire.



• Les députés européens ont élu à bulletins secrets l'Allemande Ursula von der Leyen pour prendre la tête de la Commission européenne. Le scrutin a été très serré, signe que nombre de députés ont refusé de lui accorder leur soutien malgré les consignes de leur président de groupe.



L'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur la ratification du traité entre l'Union européenne et le Canada. Un "bel accord", selon le gouvernement, mais contre lequel les oppositions s'élèvent au nom des risques sanitaires, agricoles et environnementaux.

: Il est l'heure de faire un tour des unes de la presse. De nombreux quotidiens l'ont évidemment consacrée à la démission de François de Rugy (avec quelques jeux de mots en prime).























: Élisabeth Borde, au ministère de la Transition écologique +transport. Mais pourquoi pas ministre d'état ? Peut-être que l'écologie n'est pas primordiale ou pire parce que c'est une femme.

: Comme vous le savez surement, c'est la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a été nommée pour succéder à François de Rugy. Mais il y a une petite différence avec le poste précédent... Elisabeth Borne gardera parallèlement le portefeuille des Transports, qu'elle pilote depuis 2017, sans pour autant reprendre le titre de ministre d'Etat de ses prédécesseurs. Une différence de traitement qui fait beaucoup réagir.

