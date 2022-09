Énergie : "en aucun cas, on laissera les factures d'électricité et de gaz flamber", affirme Aurore Bergé

Mercredi 31 août, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, est l'invitée des "4 Vérités" sur France 2. Elle revient sur la décision du Conseil d'État, mardi 30 août, de donner son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, qui est introuvable : "Je crois que les forces de l'ordre dans notre pays sauront, évidemment, réussir à permettre cette expulsion." Aurore Bergé revient ensuite sur le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, qui se terminera à la fin de l'année, et explique que ce bouclier "fait que les Français, contrairement à tous nos voisins, n'ont pas vu leur facture augmenter de 30 %, 50 %, 80 % [comme] dans certains pays".



"Notre ligne n'a jamais été plus de taxes "

"En aucun cas, on laissera les factures d'électricité et de gaz flamber", affirme Aurore Bergé. Faut-il taxer les superprofits des grandes entreprises ? "Notre ligne n'a jamais été plus de taxes, ni pour les Français, ni pour les entreprises", répond-elle. "Il n'y a pas de tabou à envisager demain une taxation si les grandes entreprises notamment ne font pas les efforts nécessaires, à la fois sur la question du prix et du pouvoir d'achat, mais aussi sur la question du pouvoir d'achat de leurs salariés", ajoute-t-elle.