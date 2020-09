DIRECT. Plan de relance : l'objectif du gouvernement est de créer 160 000 emplois l'année prochaine, déclare Jean Castex

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RELANCE

: Voici le passage issu de l'interview du Premier ministre sur RTL où il avance le chiffre de 160 000 emplois créés grâce au plan de relance.

: Pour lutter contre les violences, "ces agressions inadmissibles" selon le Premier ministre, dont sont victimes les maires, une circulaire va être présentée par le garde des Sceaux pour favoriser l'accélération de la justice. "Le service public de la justice est insuffisamment doté", assure le Premier ministre.

: #VRAIOUFAKE "Avec la crise, on va perdre 100 milliards de richesse nationale", chiffre Jean Castex sur RTL. Le Premier ministre dit plutôt vrai.



Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut de la France a fondu de 13,8%, soit 90 milliards, par rapport à l'année précédente. Ce sont l'Etat et les collectivités locales qui paient le plus lourd tribut : 50,9 milliards, soit 56% de ce coût. Ils ont dû faire face à une baisse des recettes fiscales et à une hausse des dépenses via les aides sociales. Le détail est ici.



: "On espère que plan de relance en 2021 créera 160 000 emplois : c'est notre objectif", promet Jean Castex.

: Plus de 200 000 formations rémunérées vont être déployées pour convaincre des salariés travaillant des secteurs en difficulté à se réorienter vers des secteurs d'avenir, déclare le Premier ministre.

: Une partie du plan de relance est consacrée à la transition énergétique. La rénovation du bâti promise "va concerner tout le monde". Les bâtiments publics seront les premiers concernés, assure le Premier ministre.

: "Le fret a besoin d'être aidé et soutenu et nous allons le faire massivement", promet Jean Castex interrogé sur les investissements nécessaires dans le ferroviaire.

: "Ce plan vise à faire en sorte que notre économie ne s'effondre pas. (...) La crise a mis en lumière la dépendance de l'économie française de certains secteurs qui sont vitaux (santé, électronique)."

: "L'objectif, c'est de donner du boulot aux entreprises et donc aux Françaises et aux Français", ajoute Jean Castex sur RTL.

: "C'est un cadeau à la France pour relancer l'économie et lutter contre le chômage."



Invité de RTL, le Premier ministre Jean Castex vient présenter son plan de relance. Il assure que ce plan est "complet" et veut "limiter au maximum les licenciements".



: "C'est une façon de l'impliquer dans la marche du pays et, parce qu'il a une surface politique, ses observations seront plus entendues."



François Bayrou effectue son retour à l'avant-scène de la politique nationale, aujourd'hui, en prenant la tête d'un haut-commissariat au Plan, un outil de prospective ressuscité par le gouvernement. L'ancien candidat à l'Elysée, fidèle soutien d'Emmanuel Macron, sera chargé de réfléchir aux grandes priorités pour le pays dans les décennies à venir.

: Plus de 30 milliards d'euros pour financer l'activité partielle, 8 milliards pour abonder le fonds de solidarité aux entreprises, deux milliards pour la culture... Pour lutter contre la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, le gouvernement aurait-il finalement trouvé de l'"argent magique" ? Voici cinq questions pour comprendre d'où viennent les milliards d'euros promis par l'Etat pour lutter contre la crise.

: Ce plan, répondant au nom de "France relance", a pour objectif de retrouver le niveau de croissance de 2019 d'ici la fin de l'année 2022. Pour y parvenir, le gouvernement a mis au point 70 mesures pour soutenir l'offre et la demande.

: Trois piliers, 70 mesures, 100 milliards d'euros... Quelques heures avant son annonce officielle par Jean Castex, franceinfo vous dévoile les grandes lignes du plan de relance.





: Pour ouvrir ce direct, voici le traditionnel point sur l'actualité.



• Le Premier ministre Jean Castex dévoile aujourd'hui son plan de relance de 100 milliards d'euros. Il a levé en partie le voile dans un entretien au Figaro sur ce plan qui repose sur trois piliers. Plus de détails dans cet article.





Le gouvernement allemand affirme détenir la "preuve sans équivoque" que l'opposant politique russe Alexeï Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique.





• La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui. Au programme, la personnalité des 14 accusés. En attendant, voici le compte-rendu de cette première journée d'audience, marquée par la lecture des faits.





La fusée Vega, premier "charter" de l'espace pour les Européens, reporté maintes fois en raison de la météo, a finalement décollé cette nuit. Elle doit placer en orbite basse 53 satellites pour le compte de 21 clients, issus de 13 pays différents.